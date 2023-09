Jhon Lucumí salió lesionado en el partido del Bolonia, que empató 0-0 con Nápoles, por Serie A

El Nápoles no pudo pasar del empate sin goles ante el Bolonia de Jhon Lucumí en un partido en el que el nigeriano Victor Osimhen falló desde los once metros y, por tercera vez consecutiva en lo que va de temporada, el actual campeón del 'Scudetto' evidenció que no está al mismo nivel que la pasada temporada.

El inicio de campaña de este nuevo Nápoles del francés Rudi García volvió a poner sobre la mesa que el equipo no es el mismo que el pasado año atemorizó a toda Italia con su fútbol bajo las órdenes del italiano Luciano Spalletti, ahora seleccionador de Italia.

El Nápoles es ahora un equipo mucho más previsible y mucho más débil en defensa que en cinco partidos solo ha podido ganar al recién ascendido Frosinone y al Sassuolo. Y un equipo frustrado que parece no estar en sintonía con el nuevo técnico, algo que evidenció el enfado de Osimhen tras ser sustituido. El nigeriano pidió explicaciones a la cara del técnico, haciendo gestos evidentes de que debería quedarse en el campo y jugar con dos delanteros junto al argentino Giovanni Simeone, su sustituto.

También fue sustituido el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, un cambio más habitual desde el inicio de temporada pero que también incomoda al extremo, cariacontecido cada vez que ve el número '77' en el marcador. Porque pese a que no estén dando el nivel que exhibieron la pasada temporada, siguen siendo los jugadores diferenciales de este Nápoles que no se reconoce a sí mismo.

Lejos han quedado las posesiones de balón largas con peligro, las presiones altas efectivas y las salidas de balón limpias. El Nápoles es ahora solo una sombra de lo que fue hasta unos meses, frustrado en el campo al sentirse incapaz de competir como lo hacía la pasada campaña.

Este domingo, la frustración se incrementó ante el Bolonia que entrena el italiano Thiago Motta. Porque es ya la tercera jornada seguida que se va sin victoria. Además, perdió a uno de sus centrales titulares, Jhon Lucumí quien tuvo que salir sustituido al minuto 65 de partido por ciertas molestias. Se tendrá que esperar al parte médico oficial del colombiano.

En uno de esos ataques del Nápoles que hasta el momento habían sido infructíferos, saltó la chispa de la calidad individual que atesoran los jugadores. El polaco Piotr Zielinski encontró a 'Kvara', que se internó en el área y buscó a Osimhen con un pase atrás que acabó en mano del italiano Calafiori.

Tomó la responsabilidad Osimhen desde los once metros, pero lanzó el penalti directamente fuera, desaprovechando la ocasión más clara de los suyos y aumentando la frustración y el caldo de cultivo para una crisis interna que estalló con su cambio.

El Bolonia resistió, aguantó bien posicionado atrás e incluso se envalentonó en los minutos finales, pero el empate no se movió del marcador. El Nápoles volvió a fallar y se queda muy lejos del líder, a siete puntos del Inter. Rudi García, otra vez señalado. El Bolonia undécimo.

--Ficha técnica:

0 - Bolonia: Skorupski; Posch (De Silvestri, m.10), Beukema, Lucumì (Calafiori, m.66), Kristiansen; Ferguson, Aebischer, Freuler (El Azzouzi, m.82); Ndoye (Saelemaekers, m.66), Zirkzee, Karlsson (Orsolini, m.82).

0 - Nápoles: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera (Mario Rui, m.46); Anguissa, Lobotka (Cajuste, m.86), Zielinski; Raspadori (Politano, m.67), Kvaratskhelia (Elmas, m.76) y Osimhen (Simeone, m.86).

Árbitro: G. Ayroldi. Amonestó a Aebischer (m.30), Ndoye (m.55), Skorupski (m.72), Freuler (m.81) por parte del Bolonia; y a Olivera (m.6), Lobotka (m.49), Kvaratskhelia (m.53), Politano (m.81), Mario Rui (m.95) por parte del Nápoles.

Incidencias: Partido de la quinta jornada de la Serie A italiana, disputado en el estadio Renato Dall'Ara de Bolonia (norte).