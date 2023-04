Botafogo vuelve a la carga por James Rodríguez y dice que ya habló con su representante

James Rodríguez ha sido noticia en los últimos días en el mundo del fútbol debido a su desvinculación por mutuo acuerdo del Olympiacos, de Grecia. Esta noticia sorprendió a muchos, ya que el '10' colombiano gozaba de buen presente y regularidad en el conjunto de El Pireo.

Dicha información se generó cuando aún faltaban dos meses para que finalizara la temporada actual en el 'viejo continente' y el 'rojiblanco' peleaba en los 'play-offs' de la Superliga de Grecia. La salida del volante cucuteño ha encendido la alarma en clubes que en el pasado han querido contar con sus servicios deportivos y uno de ellos, que no le ha quitado el 'ojo de encima' al talentoso de nuestro país, ha sido el Botafogo, de Brasil.

En las últimas horas, John Textor, dueño del Botafogo, aseguró que ya ha tenido conversaciones con el entorno del exfutbolista del Real Madrid e igualmente con su representante, pero reconoce el dirigente que lo más importante es tener el aval y visto bueno de James para arribar al conjunto de Río de Janeiro.

"Me gusta ver a estos grandes jugadores, es un caso parecido con Cavani, Zahari... Llevo muchos años viendo a James, mis hijos también. Estos jugadores deben querer ser elegidos, querer estar aquí, deben querer jugar. Es genial, no sé por qué no le fue bien en el otro club (Olympiacos), pero si el gran jugador llega por el precio justo", esas fueron algunas de las declaraciones de John Textor que fueron replicadas por 'Globo Esporte'

A renglón seguido, el dirigente del conjunto brasileño agregó lo siguiente: "Me gusta monitorear, es cierto que hablamos con el representante. Pero hasta que diga que quiere jugar aquí, ese es el momento clave para mí. Necesita levantar el teléfono y decir que quiere jugar en el Botafogo. Eso no ha sucedido todavía . Seguiremos buscando, pero hasta ahora no ha pasado nada".

De otro lado, el nombre de James Rodríguez también ha sonado fuertemente en la prensa internacional para llegar a clubes de la Liga de Turquía, la Major League Soccer y también al Brasileirao. Por el momento, es el Botafogo el que ha mostrado evidente interés hacia el exfutbolista del Porto de Portugal y el Mónaco francés, entre otros equipos.

Así las cosas, ahora habrá qué esperar la determinación de Rodríguez Rubio y en qué club continuará con su carrera deportiva. El '10' aún no se ha pronunciado al respecto.