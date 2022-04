Boyka Ortiz y cómo llevó el fútbol freestyle a otro nivel: su experiencia en el sorteo de Qatar 2022

Estar entre los mejores del mundo, ostentar 10 campeonatos nacionales consecutivos, ser subcampeón mundial en Praga, en 2018, tercero en el mundial Streer Style, en el 2021 en España, juez internacional de diferentes torneos, son suficientes argumentos para afirmar que Sebastián Boyka Ortiz ha hecho historia a nivel nacional e internacional, con el 'freestyle', y aún mejor, poder decir que es colombiano, le da un plus extra de orgullo.

Más de la mitad de su vida, este joven antioqueño, de 27 años y oriundo de la Comuna 15 de Guayabal, Medellín, se la ha dedicado a este deporte, que, poco a poco, se ha hecho un lugar entre otras disciplinas de más historia o reconocimiento. Y es que, desde sus inicios, ese siempre fue su gran objetivo: masificar el fútbol 'freestyle', demostrar todo lo que se puede conseguir con ello y brillar en todas las latitudes.

Y lo fue consiguiendo. Con dedicación, trabajo, disciplina, esfuerzo, profesionalismo, humildad y cuanta cualidad le quieran añadir, ha dado pasos agigantados. Basta con traer a colación lo que consiguió recientemente, siendo invitado por la FIFA al sorteo del Mundial de Qatar 2022, como el único colombiano y latinoamericano, que se llevó a cabo el pasado 1 de abril.

Como él mismo lo dice, "muy pocas personas lo pueden contar" y cuánta razón tiene. ¿Fue fácil? Para nada. ¿Producto del buen trabajo? Seguro. ¿Va por más? Claro que sí. Sus sueños no tienen techo, eso está clarísimo, y "tras haber abierto esta puerta", seguirá derecho y las ambiciones aumentaron, así se lo contó a Gol Caracol, en entrevista exclusiva.

¿Cómo fue la experiencia de haber estado en un evento de esta magnitud?

"Estuvimos una semana antes de la presentación y fueron jornadas de entrenamiento de 10 de la mañana a 7 de la noche, ensayando mucho porque aunque ya nos conocíamos de competencias anteriores, todos éramos de diferentes continentes. Estar ahí fue de locos. Hubo una gran logística, la atención fue fenomenal y la preparación se hizo con responsabilidad."

¿Se imaginó algo así?

"La experiencia como tal de todos estos años que uno lleva trabajando y entrenando a diario, alrededor de 14 años en este deporte, casi media vida, es una recompensa el hecho de estar en un evento como este, que junto con el Super Bowl puede ser el primero o segundo más importante del mundo deportivo, así que ya se imaginará lo importante que fue estar ahí."

¿Ha sido el mejor evento en el que ha estado?

"Sí, en cuanto a performance y presentación, porque si hablamos de campeonatos es diferente, de manera competitiva y con cierto estrés, mientras que en este evento del Mundial de fútbol, fui a disfrutarlo y gozarlo, siempre con compromiso. En realidad, tensión o nervios no se sintieron tanto porque lo tomé como un show especial, que disfruté del momento."

Cuando se enteró de esta invitación, ¿Qué pensó?

"Fue algo que me tomó de sorpresa y que no lo tenía en la lista, pero el universo te abre puertas que, en realidad, son una recompensa a tanto trabajo. Además, fue una manera de salir de la zona de confort, porque uno compite y representa al país, siendo campeón nacional y mundial, pero uno busca hacer algo más con este deporte, enseñando y aportando."

¿Se sintió privilegiado?

"Creo que esta vivencia que tuve, en un sorteo de la FIFA, muy pocas personas la pueden contar, siendo invitado, el único colombiano y latinoamericano, en fin, es un 'boom', algo que nunca pensé, pero te da la posibilidad de soñar en estar en una clausura. La verdad, en estos momentos, estoy pensando en estar allí, con la ilusión de que me vuelvan a llamar."

Ya que se "abrió esa puerta", ahora, ¿En qué otro tipo de eventos le gustaría estar?

"En eventos igual o más importantes. Uno es deportista y, afortunadamente, esta disciplina también es un arte, así que te consideran artista, entonces buscaría un equilibrio donde compita y, a nivel artístico, esté en los mejores escenarios con artistas famosos, colombianos, como Maluma o JBalvin, algo loco. Considero que deportes se puede llevar a otro nivel."

Arriba del escenario, ¿Cómo lo vivió?

"Se hizo el trabajo tal cual como se entrenó. Fueron, por mucho, 40 segundos, todos al tiempo, coordinados, el espacio, los movimientos, en fin, todo fue tan calculado que cualquier toque estaba medido y no se podía poner ni un truco o toque de más. Los coreógrafos que nos ayudaron eran rusos, entonces eran perfeccionistas y querían que todo saliera bien."

Y en cuanto a sentimientos o sensaciones...

"Muy tranquilo; sí tuve un par de minutos de ansias, pero, por las competencias, uno sabe manejarlo; eso se dio porque ya quería estar en el escenario. Habíamos practicado muchísimas veces, entonces eso fue clave para no sentir tantos nervios y más que cuatro días antes habíamos visto y estado allí, así que lo que hicimos fue como un repaso de los ensayos previos."

¿Cómo fue el después de?

"Todos gritando y de locos porque salió pleno, fue como si el equipo hubiera ganado (risas). Le dedicamos tanto tiempo a los entrenamientos, a que todo saliera perfecto, que al ver el resultado, se celebró como un gol en el útlimo minuto (risas). Me sentí cómodo, se hizo la tarea, con ganas de dar más. Ojalá podamos estar en otro evento de gran importancia."

Entre tantas estrellas del fútbol, ¿A quién conoció?

"A varios. Ahora, fotos no pude tomar porque no se podía usar celulares, todo estaba muy privatizado, pero sí me topé con Diego Forlán, Sergio 'Kun' Agüero, Cafú, varias celebridades del fútbol que, en su momento, uno veía por televisión, y fue algo muy chévere, ya le queda a uno como la experiencia y en el baúl de los recuerdos (risas), algo muy lindo y especial."

¿Le dijeron algo, luego de que lo vieran hacer todas esas piruetas con el balón?

"(Risas) Después del show no porque fue difícil el contacto, pero antes de la presentación, sí. De hecho, me acuerdo que fue en un ensayo, donde llegó Cafú, hablamos un poco, me di cuenta de que él ya sabía de freestyle, entonces fue chévere que esta disciplina se esté dando a conocer y que futbolistas de esa talla sepan y conozcan lo que hacemos."

Un peldaño más en su carrera, ¿Cambió en algo el discurso que daba cuando recién iniciaba?

"El enfoque de los chicos que venimos preparando es que sigan disfrutando jugar fútbol, que es el idioma más importante a nivel mundial. La idea es que aprendan a controlar un balón porque el fútbol se está olvidando de los gambeteadores, de los de buena técnica, los que tienen buena fundamentación; el mensaje es, no solo a los niños, sino también a los equipos, directores técnicos y directivos, que traten de fomentar y masificar bien a un deportista."

¿Ese ha sido un error en el fútbol?

"A veces forman personas que solo suban y bajen, corran, empujen, luchen y ya, olvidándose de los 'Lucho' Díaz o de los Juan Fernando Quintero, de futbolistas que le dan alegría al fútbol con su buena técnica, entonces de la mano del freestyle se puede hacer algo, competir, ser profesional, lograr presentaciones que uno ni siquiera pensaba realizar; todo es posible siempre y cuando la dedicación y disciplina estén presentes."

¿Qué se viene para el 2022?

"Este año seguimos en preparación. De hecho, en agosto serán los campeonatos mundiales, entonces a seguir firme para representar de la mejor manera a Colombia, como siempre se ha intentado hacer."