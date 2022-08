Bryan Castrillón, de marcharse del DIM a figurar en Unión de Santa Fe de Argentina

"Los compañeros de equipo, el cuerpo técnico me han ayudado bastante. Eso en gran parte me ayuda mucha, a mí me favorece acá en Argentina que el fútbol es de velocidad, de mucha ida y vuelta". Esas fueron las palabras de Bryan Castrillón, de 23 años, quien para este segundo semestre de 2022 se marchó a jugar en Unión de Santa Fe, en donde ya ha dejado en evidencia con un par de goles y cuatro asistencias.

El último tanto Castrillón lo anotó el fin de semana pasado frente Vélez Sarsfield, en el triunfo 2-1 de los santafesinos, y fue destacado por los medios. Así las cosas, este martes, el antioqueño atendió una entrevista con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

"Creo que el 'profe' Gustavo Munúa hizo un seguimiento, sabe de mis cualidades, me dice que en la parte de adelante invente, que saque el colombiano que hay. Y bueno, yo estoy a disposición del equipo y aportar siempre lo mejor", agregó Castrillón al referirse a su pronta adaptación al balompié argentino.

El futbolista, que pasó por el DIM, Bucaramanga y Pereira, también ha sentido desde ya ese apoyo de los aficionados de Unión.

Por esa razón comentó que "los seguidores del equipo son apasionados en el día a día, te ven por acá en alguna calle y se emocionan. Acá me han tratado bien desde los primeros días, y ahora que estoy jugando pues todo va mejor. Eso es algo que hay que manejar de la mejor manera".

Bryan Castrillón también encontró diferencias entre el fútbol colombiano y el que se desarrolla en Argentina. "Creo que hay diferencias, el fútbol de acá más intenso, se ven equipos corticos, un poco más de espacio, es repetida esa ida y vuelta. Hay que estar bien preparado físicamente", complementó el joven y promisorio futbolista nacido en nuestro país.