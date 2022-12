Brayan ‘Coco’ Perea, disfrutando en Argentina: “Es un fútbol con mucha intensidad y estoy muy feliz”

El delantero colombiano charló con GolCaracol.com sobre su actualidad en Temperley, equipo al que llegó para el 2020, luego de su paso por Independiente Santa Fe.

Brayan ‘Coco’ Perea quiere hacerse su camino en el fútbol argentino, en su nuevo reto que es en Temperley, en la Segunda División.

El delantero vallecaucano habló con GolCaracol.com y se mostró contento por el rol que esta teniendo en el equipo ‘gasolero’, de lo competitivo que es el balompié en ese país y de los objetivos personales y grupales que tiene.

Además, Perea se refirió brevemente de su paso por Independiente Santa Fe, en el 2019, antes de pasar al balompié argentino.

¿Cómo se ha sentido en Temperley?

“El grupo, los directivos me han recibido muy bien y la verdad estoy muy contento”.

¿Qué pasó en Santa Fe?

“Yo estaba en Italia y tuve la oportunidad de hablar con mi representante, estaba la opción de ir a Santa Fe, tenia otras opciones, pero escogí esa por todo lo que significa Santa Fe, ya que es un grande Colombia y quería tener ese nuevo reto, pero lastimosamente no fue muy bueno”.

¿Cómo se dio lo de Temperley?

“Me llamaron del club, hablaron conmigo, que existía la posibilidad de jugar el ascenso en Argentina, me mostraron como estaban en la tabla de posiciones, el profe Wálter Perazzo me conocía desde el Sudamericano, y me dijo que era una buena oportunidad para mostrarme en el fútbol argentino. Es un torneo competitivo y difícil y acepté el reto y acá estoy”.

¿Qué lo ha sorprendido del fútbol argentino?

“Es de garra y meter mucho, la intensidad con la que se juega en la Segunda División es impresionante, creo que desde el minuto que arranca el partido hasta el final la intensidad no baja mucho. Son muy aguerridos, un fútbol de mucho contacto, choque y por ahí es a lo que me estoy acostumbrando”.

¿Qué le pide el técnico Wálter Perazzo?

“Me esta utilizando un poco más retrasado, una posición que de verdad a mi me gusta mucho, porque tengo la oportunidad de asociarme con los compañeros, de asistir al referente en el área, de juntarme un poco más, pero también me pide que tenga esa ayuda en marca, defender cuando el equipo rival esta con la pelota. Aunque me dice que genere fútbol y que busque la oportunidad de tener el arco de frente”:

¿Cuáles son sus objetivos este semestre?

“La verdad siempre pienso en marcar, pero cuando no lo puedo hacer, buscar asistir a mis compañeros, en función de ataque ser alguien que tenga la oportunidad de llergar a gol o poner el gol a los otros. Ayudar al equipo en ataque y defensa. El objetivo es llegar al reducido o jugar la final de ascenso”:

¿Busca ganarse un lugar en otro equipo en Argentina?

“Para lograr eso lógicamente tengo que hacerlo de la mejor manera en Temperley, estoy pensando en este equipo, en hacerlo de la mejor manera, y con el objetivo de ascender y jugar primera división con ellos, si hay opciones se evalúan, pero estoy pensando en este club”.

¿Cómo es su situación contractual?

“Todo es de Temperley, porque fue con ellos con los que hablé para esta temporada, el contrato está por seis meses y dependiendo de como salgan las cosas se habla de quedarse un poco más o si aparecen opciones que entren a hablar con ellos directamente”.

