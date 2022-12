Brayan ‘Coco’ Perea: “Los directivos de Lazio me impiden jugar, ponen trabas”

El atacante, de 25 años, se formó en las divisiones menores del Deportivo Cali e hizo parte de las selecciones Colombia juveniles. Desde hace un tiempo no juega y así lo explicó en charla con GolCaracol.com.

Brayan Perea, más conocido como el ‘Coco’ reveló detalles poco conocidos sobre su presente, su futuro, y el sueño que lo inquieta y por el cual está trabajando pese a que desde 2017 no juega, ni compite oficialmente.

Y es que Perea, salido de la cantera del Deportivo Cali, tuvo un espacio en la Selección Colombia Sub-20, fue campeón Suramericano de la categoría, en Argentina (2013), y gracias a buenas presentaciones con el cuadro ‘azucarero’ se ganó un espacio en la plantilla de la Lazio, de Italia.

En el tradicional equipo romano tuvo una buena temporada 2013/2014, marcó cinco goles, nada mal para un joven delantero, pero el cierre de su campaña no fue el mejor. De ahí fue a Perugia; pasó a Troyes, de Francia; y su último paso a nivel profesional fue por el Lugo, de España.

En la actualidad hace parte de Lazio, pero no encuentra continuidad y así habló de su presente.

¿Qué es de la vida de Brayan Perea?

“En estos momentos estoy un poco desaparecido, fuera del radar por distintos motivos. Pero siempre trabajando fuerte. Entrenándome para volver a retomar el nivel y llevando una vida de futbolista: con la familia, cuidándome y trabajando”.

¿Qué pasó con el nivel que mostró a su llegada a Europa jugando para Lazio?

“La verdad es que esos son problemas extrafutbolísticos. Lamentablemente no pude tener mucha participación en las pasadas temporadas, pero estoy trabajando para regresar, para volver a retomar el nivel, para volver a jugar y a divertirme. Pero bueno, esta es la realidad. Aunque mantengo la convicción de que esto va a mejorar”.

¿Cuáles son los problemas extrafutbolísticos a los que hace referencia?

“Son más que todo temas con las directivas del equipo (Lazio) en el manejo, muchas cosas que influyen en el rendimiento de un jugador. Pero eso ya se está resolviendo y espero se pueda arreglar durante estos días para comenzar una nueva etapa".

¿Es decir que los directivos de Lazio le están impidiendo que juegue?

“Se puede decir así, son más que todo impedimentos que ponen, trabas, entonces se llega a ese punto. Son ya dos años, pero esperamos resolver de la mejor manera para así recomenzar y retomar un nuevo camino”.

Teniendo en cuenta esas declaraciones y esta particular actualidad con Lazio, ¿cuál será su futuro?

“En este momento no se sabe mucho. Ya se definirá en los últimos días qué pasará con mi situación, y esperemos sea lo mejor”.

¿Quiere continuar en Lazio?

“No. Creo que lo mejor es tomar un nuevo rumbo, porque yo ya quiero cerrar este ciclo, creo que es lo mejor para mí y para mi carrera”.

¿Ha tenido alguna opción para volver al fútbol colombiano?

“Nunca lo he descartado, pero hasta el momento no se ha presentado ninguna propuesta. Han existido en el pasado, pero ahora reciente no se ha escuchado nada, ni mi representante me ha comentado algo al respecto; no se cierra la puerta, pero hasta el momento nada”.

¿Cómo se ve de cara al futuro?

"Retomando, para así alcanzar el nivel que mostré cuando llegué a Europa y mantenerlo para obtener buenos resultados y en un futuro alcanzar lo que siempre he querido que es la Selección Colombia. Siempre digo que todo puede pasar, ya depende de mí, depende de cómo afronte la situación y trabajaré para eso. Siempre lo he tenido como una meta, ha habido obstáculos, pero, por qué no alcanzar esa meta que es llegar a la Selección".

