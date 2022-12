Brayan ‘Coco’ Perea: “Nos sorprendía cuando decían que siguiéramos jugando”

El futbolista colombiano habló con GolCaracol.com de cómo se vive la alerta del coronavirus en Argentina, ya que actualmente milita en Temperley, de la Segunda División de ese país.

Brayan ‘Coco’ Perea fue uno de los tantos jugadores que estaban preocupados porque no suspendían las competencias oficiales en suelo argentino, ya que fue el último país en poner un alto con el fútbol.

Por ese motivo, el delantero de Temperley, de la Segunda División, charló brevemente con GolCaracol.com y contó como se encuentra y las medidas que ha tomado con la alerta del coronavirus.

Además, Perea mostró su inconformidad con las decisiones que se tomaban en Argentina, sin pensar en los futbolistas.

Cabe recordar que, el balompié de ese país se suspendió el lunes, ya que se seguía jugando pero a puertas cerradas.

¿Cómo se encuentra usted y su familia?

“En estos momentos se han suspendido los entrenamientos, por ende, también las competiciones oficiales y estamos en cuarentena. Estamos en las casas, trabajando desde nuestros hogares. Cada vez incrementan más los infectados, entonces para prevenir han decidido que estemos en casa”.

¿Qué medidas ha tomado?

“Solo se sale por si se necesita algo, pero días anteriores se compraron los alimentos, desinfectantes y todas esas cosas como para no estar tanto en la calle, porque si se sale no es por mucho tiempo”.

Se demoraron en suspender el fútbol en Argentina…

“Sí, porque tuvimos el último partido a puerta cerrada, entonces se estaba jugando normal y se iba a seguir jugando, pero habló el gremio y muchos equipos no se quisieron presentar y decidieron que se detuviera el campeonato hasta el 31”.

¿Cuál es su opinión frente a que no se suspendiera antes?

“Nos sorprendió un poco que decidieron que siguiéramos jugando, y las demás personas estuvieran en casa, fue algo no estábamos esperando. Nosotros también queríamos estar en casa, porque en los partidos hay contactos con el rival, y más que no estábamos todo el tiempo con ellos, entonces alguno podía infectarse, nosotros no estábamos muy de acuerdo con eso”.