Brayan Perea: “Estoy más maduro y los momentos difíciles me ayudaron; ando feliz en Bulgaria”

Brayan Perea volvió a brillar, se volvió a “divertir” como el mismo lo menciona y está contento en el fútbol europeo, con la camiseta del Botev Vratsa, de Bulgaria, equipo que en el 2022 le renovó contrato hasta el 2025 por sus buenas actuaciones.

Por eso, el ‘Coco’, en charla con Gol Caracol para la sección ‘Embajador de la semana’, contó de su presente en el ‘Viejo Continente’.

Además, Perea habló de sus pasos por diferentes equipos en el fútbol internacional, en Italia, Francia, Argentina y hasta en Estados Unidos, y ‘sacándole provecho’ a esas experiencias en el balompié del exterior. ¡Unas mejores que otras!

¿Qué tal su actualidad en Bulgaria?

“La verdad me siento muy bien, estoy muy contento. Tuve acá la oportunidad de volver a jugar, de volver a divertirme porque eso es algo que volví a encontrar acá en Bulgaria. El club me tendió la mano en un momento difícil de mi carrera y aproveché la oportunidad y gracias a Dios en lo personal y en lo anímico todo está marchando muy bien”.

Publicidad

¿Cómo se dio ese reto de jugar en Bulgaria?

“La verdad fue como en realidad la oportunidad que tenía de volver a jugar, ¿me entiendes? Creo que se dio la oportunidad, no lo dudé, me mentalicé en aprovecharla al máximo y gracias a Dios con esa mentalidad, los proyectos que viene teniendo el club, pude ser protagonista. Se van cumpliendo los objetivos y creo que eso fue como lo principal, en volver a aprovechar la oportunidad y gracias a Dios pues se pudo aprovechar y acá estamos”.

¿Cómo es el fútbol de Bulgaria?

“Hay equipos muy competitivos, una liga que cada vez está como retomando esa fuerza con los equipos tradicionales y está teniendo un buen nivel. También han llegado muchos jugadores con buen nivel y eso le está dando mucha importancia. Es un fútbol más bien físico, por ahí en lo táctico no tanto porque la gran mayoría de los equipos ese no es su fuerte, pero lo físico como en el ida y vuelta es lo que más se puede ver en los partidos”.

Brayan Perea en acción con el Botev Vratsa - Foto: Botev Vratsa Oficial

¿En qué ha mejorado Brayan Perea al que salió en 2013 del Deportivo Cali?

“La verdad, mucho más maduro, la mentalidad, lógicamente con el proceso que tuve por ahí en lo difícil me ayudó mucho, fue una época dura, pero ahora la mentalidad, la madurez la vengo notando más y eso lo estoy implementando en los entrenos, en los partidos y gracias a Dios se están dando los resultados”.

Publicidad

¿Cómo mantenerse en el fútbol internacional?

“Es la mentalidad que tengas hacia el reto y ponerte como objetivos porque cuando uno se pone objetivos, cuando uno tiene esa mentalidad de querer, eso te va dando la disciplina, te va dando constancia, porque no te voy a decir que porque sea Bulgaria va a ser fácil, no. Si por ahí no tienes la mentalidad, la constancia y la disciplina que se debe tener no solo en el fútbol sino en cualquier ámbito, es muy difícil llegar a los objetivos. Me he planteado objetivos personales, grupales, tener una disciplina, tener como esa mentalidad de querer siempre más y gracias a Dios se han ido dando las cosas”.

¿Qué repaso podemos hacer de su paso por diferentes ligas internacionales?

“Bueno, cada experiencia al día de hoy la tengo como positiva, aunque en algunos momentos fueron complicados porque en algunos equipos no tuve la oportunidad de jugar, de participar mucho, entonces al día de hoy tomo esas experiencias como cuando algo así difícil te ayuda. Entonces, por ejemplo, el paso por Italia, que los dos primeros años fueron muy buenos, después por ahí en Francia y España la verdad no fueron para nada buenos. El tiempo que estuve en Argentina, que comencé a jugar y llegó la pandemia, entonces fue otro momento complicado. Mi paso por Estados Unidos que fue más como para seguir manteniendo la forma en una liga que no era profesional, era semiprofesional. Entonces todo eso al día de hoy me ha servido mucho como para consolidarme aquí. Entonces, como en el ser agradecido, en tener la mentalidad de que hay que trabajar, de que hay que esforzarse, porque cuando las cosas por ahí se tornan difíciles y cuestan, se van dando los frutos y gracias a Dios se están dando ahora”.

¿Volvería al fútbol colombiano o quiere seguir afuera?

“La verdad, estoy mentalizado en volver a arrancar la liga con el Botev Vratsa, pero también queriendo, si se da la oportunidad de salir a otro equipo de aquí de Bulgaria o de otra parte, se contemplaría la opción. Pero de momento yo tengo dos años más de contrato y entonces por esa parte estoy mentalizado con lo del club, pero tampoco estoy dejando atrás si existe alguna posibilidad de salir del club. La verdad, propuestas se han tenido, pero no han sido fáciles porque como tengo dos años de contrato con el club, porque la verdad toca hablar con el club, entonces creo que para el fútbol colombiano no sería fácil. A mí me gustaría, yo nunca he cerrado las puertas de volver a mi país, de tener como esa revancha”.