Brayan Riascos: “Mi madre ve en las noticias lo de Ucrania y siempre me pregunta cómo estoy”

En las recientes semanas el conflicto entre Rusia e Ucrania ha generado preocupación para otros países y en especial para muchas personas que tienen familiares en suelo ucraniano, como pasa en el caso de Brayan Riascos, futbolista colombiano.

El delantero, actualmente en el Metalist, de la Segunda División, atendió a GolCaracol.com para hablar de este tema, y dio una voz de tranquilidad, ya que la gente no se alarma por esta situación y afortunadamente no ha pasado a mayores.

Además, Riascos contó también de su experiencia en el fútbol ucraniano y se refirió a su paso por el balompié portugués, donde estuvo en los recientes años.

¿Cómo va en el fútbol de Ucrania?

“Me he sentido muy bien, me adapté bien al fútbol de aquí y las cosas me están saliendo bien gracias a Dios. Es otro capítulo en mi carrera y estoy muy concentrado aquí”.

¿Qué decir de su paso por Portugal?

“La experiencia que tuve en el Nacional fue muy bonita, fue la historia buena, me gustó mucho el tiempo que estuve por Portugal, es un país muy tranquilo, seguridad máxima, lo que más extraño es eso”.

¿Qué lo motivó a ir al fútbol de Ucrania?

“Tuve varias propuestas de varios lugares porque mi contrato con Nacional había terminado, y mi decisión fue porque vi la historia del club, vi todo y me pareció un buen club para venir, para hacer una buena historia, como lo hice en Portugal y estoy contento por aquí. El equipo prácticamente estamos primeros en la tabla de posiciones, a 22 puntos del tercero y a once puntos del segundo, faltan 10 partidos, pero prácticamente estamos ascendidos”.

¿Está detenido el fútbol en Ucrania?

“El campeonato está quieto, peor por causas del invierno, hay mucha nieve y en muchos campos no se puede jugar, por eso estoy haciendo pretemporada en Turquía”.

¿Cómo se ha manejado lo de la tensión entre Ucrania y Rusia?

“No soy mucho de ver las noticias, el club no nos ha comunicado nada sobre esos conflictos, las personas en Ucrania están tranquilas, nos dicen que es una locura, que no va a pasar nada, yo también estuve hace unos días en Ucrania y estaba todo muy normal”.

¿Sus familiares le han escrito?

“La familia preocupada, porque ven noticias, mi mamá más que todo, que es con la que me hablo, y siempre está preocupada preguntándome como estoy yo, y le digo que no se preocupe que hasta ahorita no ha pasado nada y ya estoy lejos, porque estoy a 3 o 4 horas y si pasa cualquier cosa, agarro para otro lado y ya está”.

¿Su familia donde se encuentra?

“Sí, mi familia vive en Colombia toda, y mi esposa está es en Portugal, porque está embarazada y nuestra hija va a nacer allá en Portugal”.