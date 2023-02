Brayan Rovira alista maleta para irse de Nacional con rumbo a la Universidad Católica, de Chile

Uno de los futbolistas que fue rechazado por Paulo Autuori en Atlético Nacional para la temporada 2023 fue Brayan Rovira, mediocampista que estuvo el último semestre en el Deportes Tolima. Parece que para este año, el nacido en Bosconia tendrá su primera experiencia en el fútbol internacional.

Desde Chile, informan que el futbolista de 26 años ya tendría el visto bueno del entrenador Ariel Holan, para convertirse en nuevo jugador de Universidad Católica, uno de los equipos más representativos del balompié ‘austral’.

El diario ‘La Tercera’ de este país, informó que: “La opción del colombiano toma fuerza en la Universidad Católica. Hace un tiempo que el DT argentino advirtió que en la mitad de la cancha existen pocas variantes, aunque ya se sumó Bryan González luego de disputar el Sudamericano Sub 20 con la Selección. No obstante, Holan no desea correr riesgos ante la disputa de tres torneos, y espera que sobre la hora se sume una nueva incorporación a su plantel”.

Según informó este medio de comunicación, una de las claves por la que Rovira fuera la principal opción, es su experiencia en torneos internacionales con Nacional. Además de coronarse campeón tres ocasiones con los antioqueños y de quedarse con la Superliga con el Tolima, en el 2022.

Brayan Rovira, jugador de Deportes Tolima Archivo de Colprensa

Publicidad

Aunque en primera oportunidad, en el club chileno se habló de la posibilidad de fichar a Yeison Gordillo, su llegada definitiva a Unión de Santa Fe, en Argentina, obligó a Holan a buscar más alternativas. El mediocampista exJunior de Barranquilla fue pretendido por los ‘australes’, pero a última hora se decantó por ir al fútbol argentino.

En el último año, Brayan Rovira jugó 48 partidos con el Deportes Tolima, todos como titular. En su paso por el cuadro tolimense anotó dos goles y acumuló 4.251 minutos en el equipo 'pijao'. Sin embargo, no pudo conseguir buenos resultados en las ligas locales. En enero de 2023 se unió a los entrenamientos de Nacional, dueño de sus derechos económicos y deportivos, pero no fue considerado por el entrenador para estar en la nómina.

¿Cuál es la experiencia que tiene Brayan Rovira?

El cesarense ha jugado en cuatro clubes del fútbol colombiano. Su carrera la comenzó en Atlético Nacional, en el 2015 siendo promovido por Rueda desde las divisiones menores. Luego de no tener muchas oportunidades en el cuadro ‘verdolaga’, se fue en condición de préstamos a Envigado y Bucaramanga, donde estuvo durante tres temporadas, antes de regresar al cuadro verde de Medellín. En las toldas de Nacional estuvo desde 2019 hasta 2021, antes de volver a ser prestado al Deportes Tolima. Con los pijaos tuvo un rol importante en el mediocampo dirigido por Hernán Torres.