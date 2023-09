Bryan Castrillón; del presente en Unión y deseo de regresar a Medellín, a los 'coqueteos' en Europa

Reconocido por su gran paso en el Independiente Medellín y ahora, con buen presente en el fútbol argentino, Bryan Castrillón charló con ‘Gol Caracol’ para la sección especial ‘Embajador de la semana’ y se refirió a su presente en Unión de Santa Fe, su fallido paso al ‘viejo continente’ y hasta el deseo de regresar al cuadro ‘poderoso’.

Un dedicado al fútbol desde siempre, así como el mismo antioqueño lo manifestó, actualmente pasa una temporada atípica con el Club Atlético Unión, luego de que se ‘cayera’ su salida al fútbol exterior. Sin embargo, en camino al ritmo y nivel de competencia deseado, Bryan promete goles y lúcidas actuaciones, así como lo ha venido haciendo.

“Yo llegué aquí un poco tarde al club, entonces ahora estoy haciendo como una mini pretemporada, porque estábamos a la espera de resolver unos temas de mi futuro y al final no se pudo dar, entonces me tocó volver aquí a Unión para terminar mi contrato. Había varios clubes interesados en Argentina y Colombia, pero bueno, yo pertenezco al Medellín, y como el Unión le debe una plata al 'poderoso’, entonces pasaron muchas situaciones que no se pudieron resolver y al final no se pudo dar mi salida hacia otro club”, indicó inicialmente el futbolista colombiano.

Y es que, con cuatro anotaciones y cinco asistencias en 38 partidos, Bryan Castrillón se ha convertido en uno de los pilares fundamentales en el ataque del cuadro argentino, desde su arribo a Santa Fe. Sin embargo, a pesar de ir consiguiendo un reconocimiento y consolidación en el fútbol extranjero, el extremo de 24 años la ‘tiene clara’.

"Yo mantengo la misma mentalidad. Aquí vine aquí a aprender nuevas culturas de este fútbol que para mí ha sido maravilloso, ha sido increíble estar acá, entonces creo que ha sido aprender, mejorar cada día, disfrutar también de los buenos momentos y los no tan buenos. Yo he llegado con la intención de seguir progresando en mi carrera, de seguir avanzando y creo que ha sido un muy buen paso y esperemos que siga siendo así, que mi carrera siga en alza”, complementó el ahora jugador de Club Atlético Unión.

Además, referente a la posibilidad de regresar a Medellín, Castrillón fue contundente, enfatizando en que, con contrato hasta diciembre de 2025, le seduce la idea. Eso sí, confesando que ve difícil el ganar un puesto en la nómina por la gran competencia que hoy por hoy tiene la nómina: “Es un poco complicado, Medellín es un gran club, tiene grandísimos jugadores, sobre todo en mi posición, entonces ahora lo veo difícil, pero no es imposible”.

*Otras declaraciones:

Su experiencia en Argentina...

“Yo digo que aquí he ganado mucha experiencia en el tema de jugar con toda esta presión que se juega, pero sobre todo he ganado mucho en fuerza, en velocidad, en estado físico, porque es una liga que te lo exige. El fútbol colombiano es mucho más técnico, más táctico, pero aquí se sienten esas diferencias”.

El fútbol europeo...

"He tenido varias posibilidades, incluso hace poquito tuve una muy cercana, pero bueno, no se pudo dar y hay que estar tranquilo y seguir trabajando”.

Selección Colombia...

"Eso es algo que uno siempre ha soñado y siempre ha querido. Uno como jugador para eso trabaja siempre, para eso trata de estar bien en el equipo que juega, para tener ese llamado en la Selección”.

¿Alguna vez pensó en que no llegaría al profesionalismo?

“Claro, uno a veces tiene esos baches o momentos duros, difíciles que a veces te hacen cuestionar si en realidad sí puedes, si tienes que dedicarte a otra cosa, pero bueno, yo siempre he tenido una familia que me ha apoyado, Dios que me ha fortalecido y mucha disciplina y creo que eso me tiene a donde estoy hoy”.

Su vida fuera de las canchas...

"Ahora estoy tratando de aprender inglés y el deseo y el sueño es ir de a poquito construyendo empresas o cosas así, pero bueno, todavía no he tenido la posibilidad, pero es algo que ya se va pensando y que se va programando para un futuro”.