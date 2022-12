Bryan Gil, el joven colombiano que es figura en El Salvador y que busca brillar en Europa

Tiene 18 años y nació en Cali. En 2019 fue el segundo máximo goleador colombiano en el exterior (31 goles) y el pasado 17 de enero fue fichado por el Gent, de Bélgica. Esta es su historia.

El nombre de Bryan Gil en nuestro país todavía no ocupa las grandes páginas ni está en la retina de los aficionados del fútbol colombiano. Sin embargo, este joven goleador se convirtió el año pasado en una de las personas más reconocidas de El Salvador. Tanto, que su nacionalización fue todo un tema político en el país centroamericano.

Publicidad

“Nací en Colombia, pero me críe en El Salvador porque mi padre llegó a jugar allá y luego de terminar su carrera todos nos radicamos. Tengo tres hermanos. Dos varones (también nacionalizados) que juegan fútbol profesional y una hermana, que es la única salvadoreña y práctica nado sincronizado”, le relata desde Bélgica a GolCaracol.com, la joven promesa.

Ian Poveda, a buscar minutos con Marcelo Bielsa: es nuevo jugador de Leeds United

Desde territorio europeo, porque tras un brillante 2019, en donde fue el goleador del fútbol salvadoreño con CD FAS y el segundo máximo anotador colombiano (31 tantos), solo por detrás de Alfredo Morelos (38); Gent, de Bélgica, lo fichó el pasado 17 de enero.

¿Cómo se dio su llegada al Gent?

Publicidad

“No me lo esperaba. La verdad me agarró de sorpresa. Me dijeron que si quería hacer unas pruebas; las hice y me llamaron de una vez a firmar contrato. En principio estaré por 6 meses, me contrataron a préstamo con opción de compra. Voy a jugar para el Sub-21. La idea es hacer las cosas bien, debutar con el primer equipo y que me compren”.

¿Estaba buscando salir de El Salvador o Gent lo llamó?

Publicidad

“Mi representante fue el que salió a buscar equipos. Yo ya estaba mentalizado y preparado para disputar otra temporada en El Salvador. Tenía una prueba en un equipo de segunda en Bélgica y propuestas en Colombia. Sin embargo, apareció el Gent”.

¿Qué clubes de Colombia?

“La verdad, con el único equipo que hablé fue con Junior. Tenía ya adelantadas las conversaciones. Ellos mostraron mucho interés en contratarme, pero salió lo de Europa”.

¿Alguna vez se probó con un club colombiano?

Publicidad

“No, toda mi carrera la hice en El Salvador. Mi papá (Cristian Gil Mosquera) debutó en el Deportivo Cali, jugó en Ecuador, Venezuela y se fue a retirar en El Salvador. Y ahí nos radicamos. Inclusive, mi primer año como profesional alcancé a jugar con él. Fue una experiencia maravillosa”.

Su nacionalización fue todo un tema de Estado en El Salvador…

Publicidad

“Gracias a Dios el 2019 ha sido el mejor año de mi carrera. Quedé goleador y ayudé en algo a que el equipo más grande de allá (CD FAS) volviera a una final después de 10 años. Eso sirvió para el tema de la nacionalización. Pero a mis hermanos también los nacionalizaron. El mayor, Cristian, fue goleador en la segunda división; y el menor, Mayer Andrés -por Candelo que es su padrino-, acaba de firmar con el FAS".

¿Cuál es el mejor de los tres?

"Mayer Andrés. Todos somos delanteros, como mi papá, pero él es más habilidoso, juega de media punta, tiene gambeta y velocidad".

Colombia quiere ser Mundial: "Tenemos estadios de calidad, hemos acogido grandes eventos”

Publicidad

¿La Selección de El Salvador o la Selección Colombia?

“En estos momentos la balanza se inclinaría hacía El Salvador porque es donde me críe y está toda mi familia. Sin embargo, por ratos se inclina a favor de Colombia porque es una Selección grande y donde podría tener un poco más de proyección. Pero ya Dios sabrá, lo importante es que llegue la oportunidad. Tengo que elegir con sabiduría”.

Publicidad

¿Lo han llamado de Colombia?

"Percy Moncada, preparador físico de la Selección Colombia Sub-20, le mandó un mensaje a mi papá; que me querían para los juegos de preparación, para el Preolímpico, frente a Brasil y Perú. Sin embargo, estaba disputando las finales en El Salvador y no pude asistir”.

Por ahora, Bryan está enfocado en demostrar todo su potencial en el fútbol europeo. Y, más allá de que esté nacionalizado, por reglamento de la FIFA no podrá jugar en otra selección diferente a la de su país de origen hasta que cumpla los 23 años. Así qué, la lucha en Colombia y El Salvador por tenerlo, continuará.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.