Buenas noticias para la Selección Colombia: Óscar Murillo regresa a las canchas con Pachuca

El defensor se recuperó de la lesión que sufrió en el partido de preparación frente a Australia y fue convocado por su equipo para el duelo contra Atlas este fin de semana.

Óscar Murillo superó la lesión que sufrió con la Selección Colombia en el partido de preparación frente a Australia, en marzo, y fue convocado por Pachuca para enfrentar este fin de semana a Atlas, en la Liga MX.

El colombiano se perdió los últimos cuatro encuentros con ‘los tuzos’, pero este sábado podría volver a tener acción y ayudar a su equipo a clasificar a la liguilla.

“Ya estoy muy bien, gracias a Dios la recuperación fue muy buena, me recuperé de la mejor forma, estoy entrenando a la par de los compañeros y me siento en excelente forma. Si el cuerpo técnico me pone, espero dar lo mejor como siempre y ayudar al equipo”, dijo el defensor al sitio oficial del Pachuca.

‘Los tuzos’ son novenos en la tabla de posiciones con 22 puntos y deben vencer a los ‘rojinegros’ para tener posibilidades de clasificarse a las finales del torneo mexicano.

“Es fundamental conseguir los 3 puntos, una victoria acá en casa, esperemos que con la ayuda de Dios todo salga muy bien, hacer un lindo partido y poder ganar”, afirmó el colombiano sobre dicho compromiso.

Pachuca y Atlas se enfrentarán este sábado, a las 7:06 p.m., en la fecha 17, la última de Liga MX.

