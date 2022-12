Buenas nuevas: Nicolás Benedetti entró en la fase final de su recuperación de ligamentos

Uno de los beneficiados por la suspensión del fútbol a causa de la pandemia del COVID-19, es el mediocampista Nicolás Benedetti, quien ha aprovechado estos meses para adelantar su proceso de recuperación de la rotura de ligamentos sufrida en febrero pasado.

Por medio de un video en Youtube, el América de México compartió el cómo avanza el proceso de recuperación del futbolista colombiano, que ya completó su quinto mes de rehabilitación.

"Ahora ya estamos en la recta final, ya con Carlos Pecanha y con todo el cuerpo médico, hemos hecho un gran trabajo; ahorita estamos haciendo mucho campo, mucha fuerza, tratando de que los movimientos sean otra vez naturales, de no apoyar, no hacer movimientos extraños", manifestó Benedetti en la nota publicada esta semana.

"Estoy consciente de que no me puedo acelerar; eso lo tengo claro. Este parón me ha ayudado a no acelerar, sé que tengo mucha carrera por delante y no voy a acelerar por jugar antes o dos semanas antes", resaltó Nicolás, dejando claro que será prudente en esta última fase de recuperación.

Por el momento, Benedetti continúa trabajando para regresar a las canchas de la mejor manera, luego de haber jugado el campeonato preolímpico con la Selección Colombia, donde sufrió la lesión de ligamentos.

