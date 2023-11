Cali, feliz cumpleaños: los jugadores que se vistieron de verde no olvidaron sus 111 años

Un 23 de noviembre de 1912, Deportivo Cali, uno de los clubes más laureados del país, fue fundado. Hoy 111 años después, las jugadores que se vistieron de 'verdiblanco' no olvidan su nuevo aniversario; recordaron con alegría el cumpleaños del 'azucarero'.

Así fue como por medio de sus plataformas personales futbolistas como Hugo Rodallega, Rafael Santos Borré, Ángelo Rodríguez, Darwin Andrade, y hasta Linda Caicedo, actual jugadora del Real Madrid femenino, dejaron su mensaje de felicitación para el Deportivo Cali.

"Felices 111 años, Cali", más un corazón verde y una fotografía besando el escudo del 'azucarero' posteó Caicedo Alegría como historia en la red social de IG. Los popular 'me gusta' no faltaron.

Linda Caicedo felicita al Cali por sus 111 años. Foto: Instagram de Linda Caicedo

Por su parte, Hugo Rodallega, campeón con el 'azucarero' en el año 2005 de la Liga del torneo finalización, también compartió una foto luciendo los colores del Deportivo Cali.

Rafael Santos Borré felicitó al Cali por su cumpleaños 111. Foto: Instagram de Rafael Santos Borré

Igualmente, Rafael Santos Borré, estandarte actual de la Selección Colombia y figura del Weder Bremen, de Alemania, no olvidó al club en el que se formó como profesional, el 'azucarero'.

"Orgulloso de ser parte de tu historia, Deportivo Cali", fueron las palabras del delantero de la 'tricolor' también en Instagram.

Por su parte, este jueves en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', dialogaron con Carlos Amaro Nadal, quien vistió la 'verdiblanca' en los años 80.

"Han pasado tanto años y no logro entender cómo la gente recuerda mi participación, estaba muy joven cuando llegué, iba a cumplir 23 años; yo viví una vida espléndida porque estaba terminando mi carrera como veterinario. Era agarrar las maletas y salir de casa y tuve la fortuna de caer en el Cali, una institución con una dirigencia fenomenal, espectacular. Yo después me fui al Sevilla, el mejor mercado era el de Colombia; fue un pasaje muy lindo, muy competitivo el fútbol. En los años que estuve en Cali no pude salir campeón, pero los recuerdos que quedaron son bárbaros", afirmó el uruguayo que se desempeñó como delantero en el 'azucarero'.

¿Cuándo vuelve a jugar el Deportivo Cali?

El conjunto 'azucarero' en la actualidad disputa los cuadrangulares finales de la Liga II-2023 del fútbol colombiano. Los dirigidos por Jaime de la Pava suman 1 puntos en el Grupo A y su siguiente reto en pro de llegar a la final será contra el Tolima este sábado 25 de noviembre, a partir de las 5:00 de la tarde. El partido se efectuará en el Manuel Murillo Toro, de Ibagué.