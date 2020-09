Califican el fichaje de Juan Fernando Quintero a China de “desprolijo y lleno de incógnitas”

Juan Fernando Quintero ha sido todo un tema luego de que decidió poner fin a su ciclo en River Plate y aceptar la oferta del fútbol chino. No solo por lo que supone su fichaje, sino por todo lo problemático que ha resultado está operación.

Empezando, más allá de que el futbolista colombiano ya dejó Argentina y se encuentra en Estados Unidos adelantando temas personas, porque todavía no hay nada oficial y reglamentariamente sigue siendo jugador del equipo que dirige Marcelo Gallardo.

Por esta razón, la prensa de ese país no deja de calificar de “desprolijo y lleno de incógnitas” el fichaje de Quintero al Shenzhen, de China.

“Por primera vez en el ciclo Gallardo un jugador fue habilitado a no entrenarse, aun cuando -a la vista está- su pase no estaba ni cerca de concretarse. Desde Bogotá insisten con que Juan Fernando Quintero no posee la visa de trabajo. Un paso que podría demorarse, a punto tal que confirman que el medellinense estaría sin jugar hasta 2021”, relató el diario ‘Ole’.

Y es que según el rotativo, River ya estaba haciendo planes con los 10 millones de dólares netos que le entrarán por el colombiano, pero al no haber nada oficial, no ha podido hacer nada y tiene hasta el próximo sábado de confirmar el traspaso o sino deberá recurrir a inscribir a un futbolista de urgencia.

Pero no solo ha generado un problema para el equipo argentino, “’Juanfer’ tampoco podría incorporarse como jugador activo al club chino puesto que hasta este miércoles tenía sus cinco plazas de extranjeros cubiertas (Thievy Bifouma, John Mary, Harold Preciado, Ole Selnaes y Song Ju-hun). Jordi Cruyff, el DT de la entidad asiática, debería decidir desprenderse de uno de sus foráneos antes del 30/9 para asegurarse en sus filas al colombiano de 27 años en esta ventana de transferencias”.

Toda una cuestión que hasta ha puesto sobre la mesa alguna posibilidad para que Quintero se incorpore a la MLS de manera momentánea, hasta que se resuelva todo con el equipo chino. Por ahora, lo único concreto entonces es el pedido del antioqueño ante de dejar Argentina: “Espero que las partes resuelvan esta situación rápido”.

