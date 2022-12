No, gracias.

Calma, Mateus Uribe: ya superó la lesión, pero el técnico de América aún no lo lanza al ruedo. El volante colombiano se unió a los entrenamientos de las 'Águilas' y sigue en su proceso de puesta a punto. No estará frente a Morelia.