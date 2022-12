Camilo Vargas y Mauricio Cuero pueden estar tranquilos en Atlas: “No habrá reducción salarial”

El presidente de los ‘zorros’ de Guadalajara, se refirió a una eventual situación de recorte salarial para los jugadores del club; plantilla en la que están el arquero y extremo colombianos.

Este viernes Pedro Portilla, máximo dirigente del Atlas, equipo de los futbolistas nacionales Camilo Vargas y Mauricio Cuero, le reveló al diario ‘Récord’, en México, que no habrá reducción salarial para los futbolistas.

"No hemos llegado a analizar ese escenario (la reducción salarial), hasta el momento. Lo que hemos visto es un recorte de gastos importante en todo lo que no sea estrictamente necesario en este momento, pero no se ha pensado en un recorte salarial a los jugadores", fueron las apreciaciones del directivo.

Y es que la pandemia del coronavirus ha atacado directamente las arcas de los equipos alrededor del mundo. México no es la excepción y por eso se hablan de unas eventuales medidas económicas.

Cabe recordar que los futbolistas colombianos hacen parte activa de la disciplina del equipo. Ambos son titulares, sin embargo, el guardameta es quien más minutos ve en el equipo que dirige el argentino Leandro Cufré.

