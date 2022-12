Camilo Zúñiga, voz autorizada: “James puede hacer que Nápoles de un salto de calidad”

El exjugador colombiano y quien militó durante seis años en el elenco napolitano, habló de la posible llegada de Rodríguez Rubio al fútbol italiano y lo que le podría aportar al equipo ‘azzurri’.

Camilo Zúñiga no fue ajeno a la posible llegada de James Rodríguez al Nápoles, de Italia, y se refirió a lo que le podría aportar el mediocampista colombiano.

El exlateral, quien jugó de 2009 a 2015 en el elenco ‘azzurri’, tiempo en el que disputó 162 partidos, es voz autorizada al hablar del equipo y del ‘10’ de la Selección Colombia.

“James es un monstruo, con piernas y cabeza, es el hombre que puede hacer que den un salto de calidad”, dijo Zúñiga en una entrevista al diario italiano ‘Il Mattino’.

Además, el exjugador colombiano destacó las cualidades de James, quien según él “no quiere perder, no acepta la derrota, no sabe esa palabra”.

“Muchas veces he jugado con él en Colombia y lo que amo de él es la mentalidad. No quiere perder, no acepta la derrota, no sabe esta palabra. Cada vez que estábamos por debajo del marcador, me decía que le diera el balón", agregó.

Por último, Camilo Zúñiga señaló que el Nápoles es un equipo con muchas cualidades y que le puede aportar mucho a James Rodríguez.

“Si juegas en Nápoles, entonces puedes jugar en cualquier parte del mundo. No se encuentra un público tan apasionado, ansioso por ganar a toda costa, que considera dos derrotas consecutivas como una catástrofe, el fin del mundo. Pero al final, todo esto es bueno porque te empuja a entrenarte lo mejor posible, a cuidarte en todo momento del día, a distraerte un poco”, concluyó.