Candidato a la presidencia de la Federación de Chile dice que Reinaldo Rueda merece respeto

El 29 de noviembre serán las elecciones en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile y uno de los temas que inquieta es la continuidad o no del entrenador colombiano al frente de la 'Roja'.

Reinaldo Rueda es el actual técnico de la Selección de Chile y aunque tiene firmado contrato, las elecciones en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile podrían en algún momento hacer variar la situación del entrenador colombiano.

Este miércoles, se realizaron las inscripciones de las listas de dirigentes para las elecciones del 29 de noviembre.

Uno de los dirigentes que se inscribió fue Jorge Uauy, presidente de Palestino, quien dio su opinión y postura sobre el profesor Rueda.

"Reinaldo Rueda es el director técnico de la Selección y se le debe todo el respeto", indicó el dirigente chileno.

Además, agregó que "todavía no soy presidente de la ANFP, mi lista todavía no gana. El día que ello ocurra, será Rueda el primero con quien voy a conversar".

Cabe señalar que en el mes de septiembre pasado, el entrenador colombiano afirmpo que "si llegan nuevos directores y no quieren que siga, lo he dicho varias veces, se me sale de las manos. Hay que pensarlo. Es cuestión de evaluar".

Todo esto se presenta en el justo momento en el que la Selección Colombia se encuentra sin técnico, tras la salida de José Néstor Pékerman.