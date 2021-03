Cardona 1 Riquelme 0: “Edwin tiene mejor pegada que Román, es exquisita y letal”

Edwin Cardona está viviendo un momento soñado desde que decidió volver a ponerse a la camiseta de Boca Juniors . Su nivel, asistencias y goles lo tienen como el futbolista más destacado del actual plantel que dirige Miguel Ángel Russo.

Por eso, y dada su posición en el terreno de juego, las comparaciones con Juan Román Riquelme no se han hecho esperar. La admiración es mutua; además, el ídolo argentino fue clave para la vuelta del antioqueño. Sin embargo, para Ariel Carreño, excompañero del argentino en el ‘xeneize’, hay algo en lo que el colombiano es mejor.

“Edwin Cardona tiene algunas cosas de Román. Cada jugador es único e irrepetible. Los dos son enganche, muy buenos ‘10’; pero cada uno tiene su estilo. Aunque Cardona tiene una mejor pegada que Riquelme, es exquisita y letal”, le dijo a ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’.

Y es que Carreño, con pasado en nuestro país vistiendo los colores de Millonarios, Once Caldas, La Equidad y Santa Fe, conoce de primera mano a ambos jugadores y lo que es ponerse la camiseta ‘xeneize’. “Cuando debuté en Boca, entré en lugar de Riquelme”.

Pero pese a que su corazón es azul y oro, el exfutbolista argentino guarda los mejores recuerdos de su paso por el fútbol colombiano, donde tiene el récord de haber marcador el gol más rápido de la historia. Lo logró en julio de 2010, anotando a los 7 segundo el tanto del triunfo de La Equidad sobre Junior .

“Alexis García era el técnico de La Equidad y nos pedía propuestas e ideas, entonces el equipo planteó que debíamos atacar el arco directamente porque los equipos cuando empieza un partido se miden mucho a ver a qué van a apostar, ninguno agarra la pelota y va de una vez al arco. Entonces practicamos la jugada porque pensamos que era una buena opción. Así se dio contra Junior y en el partido siguiente contra Santa Fe, que lo volvimos a hacer e hice el gol en menos de un minuto”, relató.

Al final, Carreño se mostró orgulloso de su hito. “En su momento no fue tan importante para mí porque yo estaba pensando en ganar cosas importantes para el equipo, pero con el tiempo he visto y dimensionado la repercusión de lo que hice. Pasan los años y siempre me recuerdan en Colombia por eso, para mí es muy lindo”.

