Cardona, Barrios y Fabra no estarán con Boca en el clásico frente a River Plate

Los tres colombianos permanecerán en Buenos Aires, entrenando con algunos de sus compañeros y serán ausentes en el duelo que se realizará el próximo domingo.

Más allá del lío y escándalo judicial en el que están envueltos por denuncias de violencia de género y lesiones leves interpuestas por dos mujeres; Edwin Cardona, Wilmar Barrios y Frank Fabra siguen sufriendo consecuencias deportivas.

Y es que ninguno de los tres futbolistas colombianos al servicio de Boca Juniors harán parte del plantel convocado para el clásico de pretemporada frente a River Plate, que se jugará el próximo domingo y que por el calibre del rival siempre será importante.

Así lo confirmó Daniel Angelici, presidente de los 'xeneizes', quien afirmó: "Se van a quedar en Buenos Aires entrenando con el resto de los compañeros que no viajaron y el martes se van a reintegrar al plantel. Mientras no se aclare la situación, el club no va a hacer nada.

El máximo dirigente de Boca Juniors agregó que "me contacté con el abogado que eligieron y vamos a esperar los resultados".

Cabe señalar que ya durante la semana, Cardona, Barrios y Fabra no jugaron frente a Aldosivi y fueron desafectados de la convocatoria.