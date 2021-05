Carlo Ancelotti: "Con James Rodríguez no queríamos correr riesgos" en el juego del sábado

Nuevamente, el técnico Carlo Ancelotti dedicó un espacio para referirse a la actualidad de James Rodríguez , quien sorpresivamente no fue de la partida, ni tampoco suplente, con Everton frente a Aston Villa.

Y las palabras del timonel del equipo azul de Liverpool fueron alentadoras con respecto al estado de salud del colombiano.

"James no tuvo un gran problema, pero no queríamos correr riesgos", comentó el italiano en contacto con los medios oficiales del club.

Ancelotti agregó que "James va a jugar el próximo partido”. Everton, que viene en picada tras la derrota frente a los 'villanos', visitará el próximo domingo, a las 10:30 a.m. a West Ham United .

Para finalizar, el experimentado DT no pudo ocultar su preocupación por la actuación de su equipo en el último juego. "Parecía que los jugadores estaban concentrados pero no esta noche [sábado], no estaban concentrados y, tal vez, necesito presionar más en ese aspecto para tener a los jugadores más preparados cuando comience el juego", cerró Ancelotti.

