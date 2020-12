Carlo Ancelotti da la cara y defiende a capa y espada a James Rodríguez: "No lo traje a defender"

Que James Rodríguez no ayuda a la labor defensiva de Everton. Que James Rodríguez es frío. Que James Rodríguez no se sacrifica. Que James Rodríguez no es rápido. Esas afirmaciones y otras más se han leído y escuchado en la prensa de Inglaterra desde su llegada a Everton .

Sin embargo, ante cada crítica, el que ha salido a dar la cara y a explicar la naturaleza del estilo de juego del volante colombiano ha sido el técnico Carlo Ancelotti , quien hace pocos minutos y antes del partido con Chelsea se refirió al trillado tema.

"Nosotros no fichamos a James para que defienda. Lo hicimos por su calidad en ataque, su trabajo es ahí. Ofensivamente lo ha hecho muy bien y defensivamente también. Pero no le estoy pidiendo mucho trabajo ahí porque si lo hago, va a perder mucho en ataque", indicó el entrenador italiano a los medios ingleses.

'Carletto' se sostuvo en sus apreciaciones de reconocimiento para su jugador estrella. "James es un jugador fantástico para nosotros. Lo hizo bastante bien al inicio de temporada, luego tuvo un pequeño problema después del partido frente a Liverpool, ha viajado mucho con la Selección Colombia , así que su nivel bajó un poco. Pero más allá de eso, creo que estamos para soportar el hecho de que James no juegue mañana".

En el mismo contacto con los periodistas, Ancelotti confirmó que Rodríguez Rubio no podrá estar con Everton frente a Chelsea este sábado, debido a una lesión que le impidió entrenar en la presente semana.