Carlo Ancelotti: “James Rodríguez necesita jugar y así puede tener un buen nivel físico”

Carlo Ancelotti es el técnico con el que James Rodríguez ha sacado lo mejor de su repertorio, con goles, asistencias y buenas presentaciones.

“En la Selección Colombia si se tienen que encarar lo deben hacer, hay que decirse las verdades”

Este miércoles, en entrevista con ‘DirecTV Sports’, el técnico se refirió al cucuteño, a Yerry Mina y hasta a la Selección Colombia.

*Si le gustaría dirigir a la Selección Colombia

“Dicen que me quieren porque no estoy ahí, nunca he tenido la oportunidad de ir al país, me gustaría mucho, me ha invitado Ospina, James y Yerry, un día me gustaría pasar un poco de tiempo en Colombia, más no para entrenar porque Colombia tiene un técnico bueno como Queiroz que tiene experiencia, que no todos los entrenadores tienen. Yo digo confiar en ese entrenador que conozco muy bien y tiene mucha experiencia, lo puede hacer bien con Colombia”.

*El secreto del nivel de James Rodríguez con él

“La calidad del jugador no se discute, nunca se ha discutido, en el Real Madrid y Bayern Múnich ha tenido más dificultad porque hay mas competición, un equipo mas competitivo donde a veces puedes ser que tu no juegas y para él es importante jugar, más que entrenar, porque puede tener un buen nivel físico si juega, sino juega no es el que se va a matar en el entrenamiento. El nivel físico lo tiene es jugando, el resto es la calidad que tiene, más la posibilidad de jugar con más continuidad”.

*¿El jugador colombiano no tiene competitividad?

“Yo no creo que eso sea verdad, porque los jugadores de Colombia juegan casi todos en Europa, y acá la competición es muy alta, no creo que Cuadrado, ni Duván, ni Yerry tengan eso”.

*¿Entonces falta liderazgo?

“El liderazgo uno no puede aprenderlo, lo tiene o no, es una forma de carácter, del jugador, por lo que yo veo todos los días con James y Yerry ellos tienen mucho carácter, desean mucho jugar con su Selección, para mí es una motivación fuerte”.

*El bajón del nivel de James Rodríguez en los últimos partidos

“James empezó muy bien, luego de Liverpool ha tenido problema por el golpe, ha tenido dificultad con la recuperación, jugo un partido en el que no había entrenado bien y su rendimiento ha bajado, también hemos tenido expulsión de Richarlison, Digne, la lesión de Coleman y eso ha afectado”.

*Su opinión de Yerry Mina

“La temporada que está haciendo es buena, para la calidad que tiene Yerry puede llegar a un nivel más alto y olvidar errores que a veces tiene, pero en general es buena, es un jugador fiable, porque tiene ganas de aprender, es humilde y como persona me gusta mucho. Tenemos que considerar que ha jugado muchas temporadas pero es un jugador joven todavía y va a aprender, porque tiene ganas. Para mí él tiene que correr con el balón si tiene espacio, si es la mejor solución”.