Carlo Ancelotti: "James Rodríguez no está bien todavía, esperamos que vuelva para el 9 de enero"

Este sábado, Everton recibirá la visita del West Ham y el entrenador italiano Carlo Ancelotti ha confirmado que "James Rodríguez no está bien todavía, pero Richarlison sí"

Cabe recordar que el mediocampista colombiano se ha perdido los últimos encuentros del equipo de Liverpool por una molestia en su pantorrilla.

"James está siendo evaluado día a día. Esperamos que esté listo para el 9 de enero", añadió.

Su siguiente rival en la Premier League marcha en la décima posición, sin embargo, el ex entrenador del Milán no se confía y trabaja para no tener sorpresas.

"Vi jugar al West Ham anoche. Es un equipo fuerte, un equipo consistente, sólido y será como siempre un partido difícil... Cada juego es una batalla aquí ", añadió.

Esto lo dijo en rueda de prensa previa al siguiente compromiso de los 'Toffees', que será este sábado a partir de las 12:30 p.m. hora colombiana.