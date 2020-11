Carlo Ancelotti: “James Rodríguez quería un nuevo desafío, estaba desesperado por jugar”

James Rodríguez encontró su lugar en el Everton , al lado de un técnico que lo quiere y confía en sus condiciones. Carlo Ancelotti siempre lo respalda y lo llena de elogios, algo contrario a lo que vivió en el Real Madrid , de la mano de Zinedine Zidane .

James Rodríguez, feliz y motivado con Colombia: "La ilusión es cada día más grande"

“Él, por James, quería un nuevo desafío y estaba desesperado por jugar, él creo que encontró el lugar correcto porque me conoce y yo lo conozco”, afirmó el estratega italiano en charla con el arquero Tim Howard, para ‘NBC Sports’.

Además, Carlo Ancelotti aseguró que el Everton quiere lograr grandes cosas y mejorar por lo que convencer a James Rodríguez no fue complicado.

“Everton quiere mejorar y tiene un proyecto grande, por lo que creo que encontró el lugar adecuado para mostrar su gran calidad”, aseveró.

Falcao García, quieto en primera: el atacante colombiano seguirá en el Galatasaray

Publicidad

Por último, el italiano llenó, una vez más, de elogios y resaltó la calidad que tiene el futbolista cucuteño. Además, de lo fácil que hacer ver el juego.

“Es un grandísimo jugador con talento porque no erra pases, no pierde el control, no desperdicia tiros que tiene. Él no juega un fútbol complicado, sino que piensa en algo sencillo”, finalizó Carlo Ancelotti.