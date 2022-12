Carlo Ancelotti la tiró cambiada y dejó en duda la titularidad de David Ospina, en Europa League

El arquero antioqueño fue suplente el fin de semana en el duelo entre los napolitanos y Fiorentina y ahora no se tienen certezas sobre el encargado de cuidar el arco este jueves frente a Zúrich FC.

Carlo Ancelotti, entrenador de Nápoles, compareció este miércoles en rueda de prensa en las horas previas al duelo de Europa League frente al Zúrich y uno de los interrogantes que surgió estuvo relacionado con David Ospina.

Al respecto, el técnico de los napolitanos comentó que "Ospina no ha estado bien estos días. Si mañana está bien jugará él, si no, no jugará".

Ancelotti no dio más detalles al respecto y dejó la duda sobre la presencia del número '1' de la Selección Colombia, en el duelo en territorio suizo, de este jueves a las 3 de la tarde.

Cabe indicar que desde el pasado 26 de enero, en el empate 0-0 de su equipo frente al Milan, Ospina Ramírez no es titular.

Ahora, se deberá esperar hasta horas antes del juego internacional, para conocer la decisión final que tomó Anccelotti.