Carlo Ancelotti: "No sé si James Rodríguez hizo bien al irse al fútbol de Catar"

Carlo Ancelotti supo dirigir a James Rodríguez en el Real Madrid, Bayern Múnich y Everton y, en charla con Faustino Asprilla, habló sobre la actualidad del mediocampista cucuteño.

Sobre si fue la mejor decisión irse a Catar, el italiano expresó: "¡Qué pregunta! No lo sé. Creo que lo importante para él es jugar, que se encuentre bien y que pueda mostrar su calidad".

'El Tino' también le preguntó sobre lo que vive Falcao García en el Rayo Vallecano, donde es la gran figura del equipo madrileño.

"Falcao lo está haciendo bien desde que llegó. Está marcando y está jugando muy bien. Parece en buena condición física y mental", agregó.

Y, sobre la idea de dirigir a alguna selección en el futuro, 'Carletto' indicó: "No lo sé. Hasta ahora, me gusta entrenar el equipo porque me gusta el día a día. En una selección tendría que pensarlo... pero creo que no".

Vea la entrevista: