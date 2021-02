Carlo Ancelotti sobre James Rodríguez: "Ha tenido un golpe y luego tenemos que ver cómo está mañana"

Este domingo, Everton cayó 0-2 frente de Fulham, James Rodríguez fue titular, sin embargo, al minuto 68 tuvo que ser sustituido en lugar de Bernardo. El partido fue válido por la fecha 24 de la Premier League.

Sobre la dolencia del mediocampista nacional, el timonel de los ‘toffees’ indicó que "ha tenido un golpe y luego tenemos que ver cómo está mañana".

Desde las huestes del cuadro azul esperan la evolución del nortesantandereano y que no se haya resentido de su lesión del sóleo, dolencia que viene aquejando al número ‘19’.

Ya sobre lo sucedido en el juego en el que cayeron como local, el estratega italiano señaló “hoy no fuimos lo suficientemente buenos. Tuvimos problemas en todas partes. Nos presionaron mucho. Creo que nos afectaron físicamente porque jugaron muy duro y no pudimos hacerlo. No pudimos reflexionar”.

Además, indicó que el duelo de FA Cup, en el que vencieron 5-4 a Tottenham, hubo desgaste de sus jugadores y por eso la derrota de este domingo.

"Físicamente, creo que el partido de mitad de semana nos impresionó mucho. Fue una temporada impredecible; perdimos demasiados partidos en casa, ganamos muchos como visitantes. Intentaremos ser mejores el miércoles".