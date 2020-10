Carlo Ancelotti sobre James Rodríguez: “Los jugadores con calidad no tienen problema para adaptarse”

Carlo Ancelotti confía ciegamente en James Rodríguez y el colombiano no lo ha defraudado. Su rendimiento habla por sí solo, le cambió completamente la cara a un Everton que en esta temporada sueña en grande y tiene un rendimiento perfecto en la Premier League.

Por eso, a la hora de hablar sobre el ‘10’ de la Selección Colombia, el entrenador italiano no dudo en elogiar a su pupilo.

“Los jugadores con calidad no tienen problema acomodarse. Su calidad está ahí. El fútbol no es tan complicado. El terreno de juego es siempre el mismo, los contrarios siempre son 11, el balón es el mismo y la portería no se mueve. El fútbol es simple”, aseguró tras el triunfo de su equipo frente al Brighton.

Victoria que llegó de la mano de un James Rodríguez inmenso. A sus dos goles en la victoria 4-2, hay que sumarle la asistencia que le puso a su compatriota Yerry Mina, quien también se reportó en el marcador.

Tanto James Rodríguez como Yerry Mina se ponen a partir de este momento a disposición de la Selección Colombia, con miras al inicio de las Eliminatorias. La ‘tricolor’ enfrentará este 9 y 13 de octubre a Venzuela y Chile, respectivamente. Partidos que verá en exclusiva por la pantalla de Caracol Televisión con el sello de Gol Caracol.

