Carlo Ancelotti y el trabajo de James Rodríguez en el Everton: "Es técnico y talentoso, no físico"

Everton , de Inglaterra, ha tenido un buen arranque de temporada, aunque en los últimos compromisos no ha encontrado la victoria y se han generado comentarios de incertidumbre en la ciudad de Liverpool.

Y es que en el inicio de la campaña, tres fueron los jugadores que llamaron la atención en los 'toffees'. Precisamente, los tres los ha llevado Carlo Ancelotti en este 2020 para reforzar su nómina.

"Reclutar a la plantilla de ahora no fue difícil, a James lo conocia bien, igual a Allan, a Doucoure no, pero con los dirigentes lo estudiamos. Pasamos mucho tiempo viendo quien podía servirnos y ahora hablan de ellos tres", indicó el entrenador en un podcast publicado en 'Men In Blazers'.

Además, el adiestrador italiano reveló que James Rodríguez "estaba con ganas de jugar, él quería encontrar un lugar donde creyeran en él. Estaba seguro que cuando James se siente bien y querido hace partidos alucinantes"

Tras los malos resultados, han salido críticas al mediocampista de la Selección Colombia por su trabajo en defensa, pero el entrenador del equipo inglés salió en su defensa.

"James no es un jugador físico, es técnico y talentoso y hay que utilizarlo por sus cualidades, si le pido correr para arriba y abajo los 90 minutos no lo haría, pero sí le pido hacer buenos pases y que cree oportunidades lo hará", concluyó.

Por lo pronto, Everton visitará a Burnley urgido de conseguir los tres puntos nuevamente que le ayuden a ingresar a los puestos altos de la tabla de posiciones.