Carlos Bacca: "El médico me dijo que la recuperación de mi lesión fue un milagro"

Carlos Bacca recibió este martes el alta médica para entrenarse con el Villarreal, luego de tres meses de inactividad, debido una rotura muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha.

El atacante colombiano habló este martes desde España con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, y contó cómo fue el proceso de recuperación, para estar nuevamente en las canchas con su equipo.

"Fue un proceso duro porque al principio fue una pequeña rotura y a medida que me hacían la resonancia, veían que no me mejoraba. El doctor me dijo que había que operar. Yo le dije que tenía fe, que esperara. Sucedió que me fui a mis vacaciones y cuando llegué el 27 de julio, el doctor me dijo que la lesión toda había cambiado, que el tendón estaba bien, que la lesión estaba curando bien y que eso era un milagro”, aseguró Bacca.

"Estoy contento de poder estar en este gran club, haciendo las cosas bien en mi cuarto año. Espero seguir muchísimo tiempo más y más ahora con la llegada del nuevo entrenador, a quien conozco bien de la época de Sevilla, que tiene mucha confianza en mí y es el entrenador que ha sacado mi mayor rendimiento. Estoy con muchas ganas e ilusión de darle lo mejor de mí al Villarreal", agregó.

Por último, sobre su regreso a las canchas, Bacca Ahumada indicó que “hace dos semanas entreno con el equipo y poniéndome al ciento por ciento, me falta entrar al campo de juego y aportar lo mejor de mí”.

"Ya estaba para este fin de semana, pero el doctor no quería tener ninguna carrera y me dijo que esperáramos unos días más. Ya gracias a Dios me dio el alta médica y puedo entrar en convocatoria, si lo considera Unai Emery", finalizó.

Carlos Bacca y su opinión sobre otros temas

Cambio de horario en las Eliminatorias

"Cuando he estado en las convocatorias, se sentía el calor de Barranquilla y el equipo rival lo siento mucho más. Nosotros nos podemos adaptar más rápido, mientras que el rival, no. Una de las ventajas que teníamos era jugar a las 3:30 p.m., pero ahora habrá que adaptarse”.

"El público es muy importante, sobre todo en Barranquilla, que es la casa de la Selección Colombia. Desde que llegas, la gente está viviendo el partido, aunque falten 3 o 4 días para el partido. Pero sé que el público nos va a estar acompañando desde afuera”.

Junior

"Siempre he dicho y he anhelado terminar en Junior, pero tengo dos años más en Europa y quiero alargar mi carrera acá. Cuando llegue a Junior voy a llegar a dar lo mejor de mí para alcanzar los objetivos. Pero todo en el tiempo de Dios”.

James Rodríguez

"James necesita confianza, que le den esos minutos y eso es lo que hace Ancelotti con él. Las condiciones las tiene y cuando sale a la cancha, disfruta y da lo mejor. Estamos viendo los resultados y con apenas 15 días, ha salido figura en dos partidos. No hizo falta la adaptación".

Johan Mojica

"Mojica es un gran amigo, tengo la posibilidad de hablar mucho con él, sabía que tenía que dar ese paso y tiene las condiciones para estar en una gran equipo como Atalanta. Es trabajador, llega bien, tira buenos centros, además va a encontrar dos grandes compañeros como Muriel y Duván. Solo necesita la confianza".