Carlos Bacca: "Lo importante siempre es trabajar y no bajar los brazos"

El delantero colombiano del Villarreal español convirtió este fin de semana el tanto del triunfo 1-0 sobre Leganés, en la Liga, y su tanto número 50 en España.

Carlos Bacca, autor del gol que dio la primera victoria al Villarreal en la Liga española, dijo que la victoria ante el Leganés (0-1) les aporta "mucha tranquilidad".

"Tuve la suerte de marcar y ese gol ha servido para ganar y que el equipo lograra su primera victoria, algo que siempre da confianza", indicó ante los medios Bacca, quien añadió que otras veces hicieron "mejores partidos", pero que ante el Leganés les "sonrió la fortuna".

De su gol, el número 50 en España, indicó que marcar "siempre sabe mucho mejor si sirve para ganar", pero agregó que más que el tanto marcado "lo importante es que el equipo ganó y lo necesitaba".

Bacca marcó en su primera jugada, tras no haberlo conseguido en partidos anteriores y con mejor opciones de gol, una circunstancia que resaltó el jugador porteño.

"En partidos anteriores, tuvimos varias ocasiones y no quiso entrar y en ésta en la primera que tuve entró. Esto es así y lo importante es trabajar y no bajar los brazos cuando la suerte no está de tu lado", destacó.

Añadiendo que personalmente ese gol le da "tranquilidad para ayudar al equipo, para seguir aportando y que es para lo que he venido al Villarreal".

El delantero colombiano también explicó que es "siempre es complicado ganar" cómo se está viendo en el campeonato con los equipos grandes a los que les está costando ganar".

Preguntado por la competición europea, el futbolista del Villarreal indicó que afrontan una competición que les gusta y en la que tienen "muchas ganas de competir".

Además, Bacca considera que tras esta victoria "se afronta mucho mejor" el inicio de la Liga Europa, especialmente cuando abren el torneo en casa, por lo que cree que fundamental un triunfo ya que es "importante comenzar ganando en Europa".