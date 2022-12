Carlos Bacca marcó triplete con Villarreal en la victoria 0-5 contra el Comillas, por Copa del Rey

El delantero colombiano fue titular en el ‘submarino amarillo’ e hizo valer esa condición para marcar por triplicado, en la primera fase de la competición española.

Carlos Bacca no falló en su regreso al once inicialista con Villarreal. El jugador colombiano que no era inicialista desde septiembre no defraudó y marcó tres goles en la victoria 0-5 del cuadro amarillo contra el Comillas, por Copa del Rey.

El delantero marcó en el 34’, 75’ y 84’ y en los minutos finales pudo aumentar su número de tantos, pero al 90' desperdició un penalti que pudo haber sido el cuarto en su cuenta personal.

El colombiano anotó de esta manera sus primeros goles en la temporada con el equipo de la comunidad valenciana, en el cual se ha visto relegado en la delantera por jugadores como Samuel Chukwueze y Karl Toko Ekami.

De esta manera, el atlanticense volvió a marcar después de ocho meses, ya que no celebraba desde el 21 de abril, en la victoria 2-1 frente al Leganés en la Liga de España.

Cabe destacar que junto a Bacca Ahumada anotaron para el ‘submarino amarillo’ Leonardo Suárez al minuto 31 y Santi Cazorla al 77’.

Las tres anotaciones de Carlos Bacca:

Este fue el gol de @carlos7bacca en la victoria parcial de Villareal 2 por 0 ante Comillas CF por Copa del Rey. pic.twitter.com/a1fB38Urwu — Juventud Junior 🔴⚪ (@Juventud_Junior) December 18, 2019





Este fue el segundo gol de Bacca el día de hoy. pic.twitter.com/YOqavoF8ci — Juventud Junior 🔴⚪ (@Juventud_Junior) December 18, 2019

Este fue el tercer gol de @carlos7bacca en el partido y el Villareal goles 5 por 0 a Comillas CF. pic.twitter.com/4QQ0Kdm5im — Juventud Junior 🔴⚪ (@Juventud_Junior) December 18, 2019