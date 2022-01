"Carlos Bacca no tiene pensado regresar al fútbol de Colombia, quiere seguir en Europa"

Uno de los jugadores que tuvo en vilo a los hinchas del Junior de Barranquilla, por su regreso en 2021, fue Carlos Bacca. Sin embargo, las negociaciones no se concretaron y el delantero terminó fichando con Granada, de España.

Justamente, el equipo 'ibérico' se mide este domingo contra Osasuna y, durante la transmisión de 'DirecTV', dejaron saber una información sobre lo que tendría pensado hacer el jugador con el futuro de su carrera.

"Carlos Bacca no tiene pensado regresar a jugar al fútbol de Colombia, no tiene pensado ir a jugar al Junior de Barranquilla. El delantero quiere seguir en Europa, cree que no se podrá acoplar de nuevo a la vida allá, luego de mucho tiempo en Europa", expresaron en la transmisión internacional.

De esa manera, se abre un nuevo capítulo para el futuro del atacante nacido en Puerto Colombia, Atlántico, y quien ha vestido camisetas de varios equipos, como Villarreal, Milan y Sevilla.