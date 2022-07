Carlos Bacca: “Siempre he dicho abiertamente que me gustaría retirarme en Junior"

Con la primera fecha de la Liga II del fútbol colombiano en curso, no paran las posibilidades de refuerzo para algunos equipos de nuestro país. Así, llegó al país, el experimentado Carlos Bacca , quien suena para llegar a Junior. Esto ante la opción de que Miguel Ángel Borja finalmente se vaya a River Plate, de Argentina.

Bacca Ahumada estuvo en el primer semestre de este año en Granada, de España, en donde no logró la figuración necesaria y ahora se encuentra libre, a la espera de definir su futuro profesional.

"Siempre he dicho abiertamente que me gustaría retirarme en Junior, quiero aportar lo mejor de mí, pero no depende solo de mí, hay muchos factores para poder llegar a Junior. Nosotros seguimos con la mente tranquila, sabiendo que podemos aportar, que sea lo que Dios quiera”, dijo el jugador, en declaraciones reproducidas por 'El Heraldo'.

Bacca también contó a los periodistas que “si se da la posibilidad, trabajaré con humildad para darles muchas alegrías que siempre me ha mostrado su cariño, pero ahora solo vengo de vacaciones porque no hay nada”.

El hombre nacido en la cantera del equipo barranquillero fue claro al indicar que aún no ha tenido contacto con los directivos de Junior.

Por estos días, Carlos Bacca ha compartido con sus familiares y amigos y también en redes sociales se ha dejado ver realizando entrevistas individuales.

¿Volverán a jugar Bacca y 'Teo' Gutiérrez en Junior?

A Bacca también le indagaron sobre esa posibilidad y solamente atinó a decir que "eso se lo tienen que preguntar a los dueños del equipo, nosotros no decidimos, 'Teo' es hincha de Junior y saben todo lo que aporta al club, yo también soy hincha de Junior, pero los dueños son los que deciden”.

Para River Plate parece que no se ha cerrado la negociación para convertir a Miguel Borja en nuevo refuerzo. Los dirigentes argentinos están pendientes de poder sellar su contratación en las próximas horas.