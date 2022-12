Carlos Bacca y el título de la UEFA con Sevilla: "Cuando me tiraron la bandera de Colombia fue lindo"

El delantero colombiano rememoró el triunfo del cuadro español 3-2 sobre el Dnipro, en Varosvia, que significó el título en la competencia europea y que sucedió hace cinco años.

Carlos Bacca fue héroe de la obtención por parte del Sevilla, de España, de la UEFA Europa League en 2015 al anotar dos goles en la victoria 3-2 sobre Dnipro, que se jugó el 27 de mayo de 2015.

Semejante logro fue recordado en los medios oficiales del club español, que incluso publicó una extensa entrevista con el atacante colombiano.

"Donde estaba el sevillismo y ver esa alegría fue grande, mi familia, mi esposa, mis hijos…me tiran una bandera de Colombia y fue todavía más lindo. Te llena de satisfacción ya que el gol le da la alegría inmensa a la gente. Estos momentos los sueñas, pero cuando lo vives es un momento diferente", comentó de entrada Bacca Ahumada, en una charla con 'Solo el Sevilla', de SFC Radio.

🇪🇸 Sevilla lifted the #UEL for a 4th time #OTD in 2015, beating Dnipro 3-2 in Warsaw 🏆



👏 @SevillaFC pic.twitter.com/J3CweHs3tS — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 27, 2020

El colombiano agregó igualmente que "los inicios no fueron fáciles, ya saben que soy de una familia humilde. Me fui enamorando del fútbol y soñaba con disfrutar, a día de hoy me sigo levantando con ilusión y ganas por entrenar. Cuando ya me saca Emery ese día por Gameiro, se me vienen muchas cosas a la cabeza como mi familia, mis padres, mi esposa, las personas que me han ayudado…me imaginaba muchísimas cosas. Son sentimientos que hay que vivirlos. Solo decía en mi mente gracias, Dios, porque sin ti no hubiera pasado esto…todo lo que venía trabajando desde niño se vio materializado en una final".

Carlos Bacca se encuentra en la actualidad en el Villarreal, con el que espera tener un mayor protagonismo a partir de que se retome la competencia en la Liga de España, desde el próximo 8 de junio, después de que se ha ido superando la crisis causada por la llegada del coronavirus.

