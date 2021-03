Sincero, directo y enfocado. Así se mostró este martes el experimentado futbolista Carlos Bacca, quien hace parte de la nómina del Villarreal de España y que atendió una llamada del programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

La lujosa y pomposa sede de equipo uruguayo que hace parte del grupo de Manchester City

Y de esa manera, además de destacar su voluntad de trabajar y seguir vigente en el balompié internacional con el 'submarino amarillo'; al colombiano no le han faltado las llamadas de otras ligas que han pretendido contar con sus servicios.

"Yo tuve la opción de ir a China, pero la verdad es que no me mueve el dinero, me mueve la pasión y creo que aún tengo para dar acá en Europa. Quiero seguir dándole, hacer lo mejor en Villarreal. Siempre he tenido propuestas, también de Catar y Arabia, pero estoy bien acá, estoy compitiendo con los mejores", dijo Bacca, en conversación con el equipo que lidera Javier Hernández Bonnet.

¡Golazo de otro mundo de Alfredo Morelos, en el entrenamiento de Rangers de Escocia!

Otro de los temas que salió sobre la mesa tuvo que ver con la opción de ser tenido en cuenta nuevamente en la Selección Colombia, algo que para él se mantiene en el panorama.

Publicidad

"Yo sigo acá, estoy activo, con ganas e ilusión en el tema de Selección. Con Queiroz no estuve, pero sigo dando lo mejor de mí, trabajando fuerte, a la expectativa. Si se da un llamado bien; sino pues seré un hincha más de Colombia", finalizó Carlos Bacca.

Tragedia en el hockey: jugador de 19 años murió tras ser golpeado con el disco en la cabeza