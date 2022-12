Carlos Bacca y una nueva oportunidad para marcar con Villareal: de visita a Betis

El delantero atlanticense espera contar con mas minutos en el ‘submarino amarillo’, donde ha tenido poca participación desde que se reinició el campeonato.

Momentos complejos para Carlos Bacca con el Villarreal, pues en los últimos partidos no ha podido tener el protagonismo suficiente con el club.

La fecha pasada, en la victoria del ‘submarino amarillo’ frente al Valencia, el de Puerto Colombia entró al minuto 89 de juego y tuvo una opción clara de gol al 90+5.

Sin embargo, teniendo en cuenta la seguidilla de partidos, en España, el delantero colombiano espera poder recuperar la confianza del técnico Javier Calleja y ser titular frente al Betis este miércoles.

Es importante destacar que Bacca ya marcó gol en el reinicio de la competición española. Lo hizo en la victoria 1-0 sobre el Mallorca, el pasado 16 de junio.

La jornada 33 de LaLiga se jugará de la siguiente manera (hora colombiana):

Alavés vs. Granada (12:30 p.m.)

Valencia vs. Athletic (12:30 p.m.)

Betis vs. Villareal (3:00 p.m.)

Valladolid vs. Levante (3:00 p.m.)

