Carlos Carbonero vive un duro presente, pero no se rinde: "Tengo fe en que un club me contratará"

Este domingo, empieza el Mundial Qatar 2022 y el país anfitrión abrirá la fiesta con el partido inaugural contra Ecuador. Luego de dos citas orbitales consecutivas asistiendo, Colombia no estará tras quedar sexta en las Eliminatorias Sudamericanas y, por el contrario, jugará este sábado un partido de preparación frente Paraguay. Gol Caracol habló con Carlos Carbonero , jugador con pasado en la ‘tricolor’, quien nos dio su opinión sobre el combinado nacional, pero también nos contó sobre la actualidad de su carrera deportiva.

En la retina de los aficionados colombianos está el recuerdo de un futbolista que tuvo su punto más alto en River Plate y que desencadenó en una convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial de Brasil 2014. José Néstor Pékerman le dio la confianza a Carbonero para reemplazar a Aldo Leao Ramírez, quien se quedó por fuera tras una lesión.

El mediocampista, que en ese entonces jugaba en el ‘millonario’, hacía parte de la ‘sangre nueva de la ‘tricolor’ y apenas disputó los segundos 45 minutos contra Japón en el cierre de la fase de grupos.

Una vez terminado el Mundial, se desapareció del mapa del fútbol por culpa de una lesión de meniscos, que no lo dejó ser el mismo jugador desequilibrante y que lo tienen por estos días sin club. “Mi último equipo fue en República Dominicana, después tuve la posibilidad de ir a Armenia y Albania, pero las cosas no se dieron, no me cumplieron con lo pactado”, dijo Carbonero sobre su presente.

A pesar de que lleva tiempo sin tocar una pelota en un partido oficial, su deseo es no rendirse: “Sigo entrenando a la espera de que Dios mediante sea llamado por un club. Me continúo preparando y con la fe intacta de poder llegar a un club y lograr un contrato donde puedan requerir los servicios de este humilde servidor, quiero seguir aportando al fútbol”.

Carbonero no está entrenando con ninguna institución, no obstante, lo hace de maneta personalizada para estar activo: “Sigo entrenando por cuenta propia de la mejor manera, por si se llega a dar alguna posibilidad de jugar, y así, estar disponible inmediatamente”.

Por último, el volante recalcó no ha tenido contactos con ningún club de nuestro país: “En Colombia no he recibido ningún llamado, eso sería lo ideal. Estoy a la espera de llamadas y si se da una oportunidad, no lo dudaría porque me siento bien física y mentalmente para afrontar algún proyecto serio”.

La carrera de Carlos Carbonero en clubes

El futbolista de 32 años tuvo sus inicios en Academia FC, club de Bogotá con el cuál debutó en la segunda división de nuestro país. Su buen desempeño lo llevo a la máxima categoría para vestir los colores del Atlético Huila, donde disputó la Copa Sudamericana en 2011.

Posteriormente fichó por el Once Caldas para después dar el salto al balompié argentino. Tuvo un breve paso por Estudiantes de la Plata y luego recalo en Arsenal de Sarandí, equipo en el que fue muy querido y en el cual logró tres títulos: Torneo Clausura, Supercopa y Copa Argentina.

En 2013, River Plate se fijó en él y lo llevó a sus filas. Bajo la batuta de Ramón Díaz, ganó el Torneo Final y la Copa Campeonato, ya además marcó siete goles en 41 partidos. Allí compartió con sus compatriotas Eder Balanta y Teófilo Gutiérrez. La llegada de Marcelo Gallardo supuso una falta de minutos que lo terminó llevando al Cesena de Italia.

Con el humilde club blanquinegro retomó forma y se unió a la Sampdoria. Durante su estadía en Génova, vivió el momento que produjo que su trayectoria se fuera a pique. Una lesión en los meniscos de su rodilla derecha no le permitieron mantener en grandes clubes su carrera. En 2017, regresó a Colombia. Jugó apenas cuatro partidos con Cortuluá, las molestias aparecieron de nuevo. Tras un parón, estuvo en el Deportivo Cali, pero tampoco tuvo minutos.

Retornó a Argentina para unirse a Ferrocarril Oeste, sin embargo, no tuvo un solo minuto en cancha. En 2020, estuvo seis meses en Llanero el Torneo de ascenso colombiano. Luego de un más de un año sin jugar, fue anunciado por Delfines del Este, club de la naciente liga de Republica Dominicana. Desde mediados de 2021 se encuentra sin equipo, y con 32 años, espera una oferta para continuar en el mundo del fútbol.