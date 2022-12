Carlos Darwin Quintero pidió jugar con la Sub-20 de América, pero su técnico no lo dejó

El delantero colombiano no es tenido en cuenta en el equipo profesional de las 'Águilas' por una negociación que lo llevaría a seguir su carrera deportiva en el fútbol de Estados Unidos.

Carlos Darwin Quintero no pasa por sus mejores días en el América de México, ya que no juega, no es tenido en cuenta por el técnico Miguel Herrera y ni siquiera le permitieron sumar minutos con el equipo Sub-20 del club.

El tema pasa porque con Quintero, el club mexicano viene adelantando contactos con la MLS, de Estados Unidos, en donde tiene posibilidades de ir al Toronto FC o al Vancouver Whitecaps.

Lea acá: José Izquierdo, el colombiano de los golazos en Inglaterra: marcó en el 1-1 de Brighton frente a Stoke

"Tengo a Darwin trabajando, no me han dicho si sale o no. Las decisiones que he tomado por no alinearlo es meramente deportivo. He hablado con él, me ha pedido jugar con la Sub 20 y ahí si le he dicho que no, no tiene autorización", dijo el profesor Herrera, en declaraciones reproducidas por el diario 'Récord'.

"No sé si haya acuerdos aún, pero no queremos una situación de que le vaya a pasar algo en la Sub 20 y si me dicen que no sale, yo el martes puedo pensar que él puede jugar", agregó el entrenador de los mexicanos.

Lea acá: Yerry Mina, convocado por Barcelona para el duelo frente a Getafe

En Colombia, Carlos Darwin Quintero sonó para ir a Nacional e incluso a Millonarios.