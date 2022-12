Carlos Darwin Quintero y la incertidumbre de su futuro en el América y el fútbol mexicano

El ‘Cientifico del gol’ parece no estar convenciendo a Miguel Herrera, entrenador de las ‘águilas’ y su permanencia en el equipo está todavía incierta.

Carlos Darwin Quintero no tiene asegurado su futuro en el América de México. Según informa este viernes el diario ‘Record’ el colombiano no está teniendo una buena pretemporada y Miguel Herrera no ha decidido aún si mantenerlo o alejarlo de la plantilla profesional, buscando su reemplazo.

En el juego amistoso frente a Atlante, Quintero fue titular pero no tuvo una irregular actuación en los 45 minutos que vistió la camiseta del América.

El delantero colombiano ha sido un deseo permanente de los principales equipos de Colombia, sobretodo de Atlético Nacional, sin embargo, su alto costo no ha permitido que sea repatriado.

El entrenador Herrera tendrá la última palabra respecto al futuro del ‘Científico del gol’ aunque los mexicanos no lo ven con buenos ojos en el conjunto de las ‘águilas’ mexicanas.