Carlos 'El Pibe' Valderrama: "James, que se vaya de Real Madrid y Falcao, que siga en Mónaco"

El legendario futbolista de la Selección Colombia, fiel a su estilo, dio su opinión en ‘Blu Radio’ sobre lo que deberían hacer estos dos jugadores de cara al futuro.

James Rodríguez y Falcao García, los máximos referentes de la Selección Colombia, no han definido todavía su futuro en el fútbol europeo.

James se entrena con el Real Madrid, pero no está en los planes de Zinedine Zidane . Nápoles y Atlético Madrid han mostrado interés en e mediocampista, pero las negociaciones no han avanzado.

Falcao, en tanto, parecía que tenía todo listo para dejar el Mónaco y acordar su llegada al Galatasaray, de Turquía, pero en las últimas horas trascendió que podría recalar en el Valencia español.

Así, el que opinó sobre la situación de estos dos futbolistas fue Carlos 'El Pibe' Valderrama, una de los jugadores legendarios de la Selección.

“James, que se vaya para otro equipo. El técnico no lo quiere, si se queda en Real Madrid no va a jugar, que arranque. Así están las cosas. Cuando llegó James los aficionados hicieron fiesta, el presidente hizo fiesta, pero el técnico no lo quiere”, le dijo Valderrama, en exclusiva, al periodista Fabio Poveda, en el programa 'Blog Deportivo', de ‘Blu Radio’.

“La inquietud es que no va a jugar, si se queda en el Real Madrid no va a jugar. Que se vaya mejor, el que pone la alineación es el técnico. Con la calidad que tiene puede jugar en cualquier parte del mundo”, agregó

Sobre el futuro de ‘El Tigre’, ‘El Pibe’ aseguró que es “otra situación” y el atacante no tiene problema si continúa en el Mónaco o se va.

“Falcao es más grande, sabe lo que va a hacer, está en Mónaco, sabe lo que quiere, si se queda es capitán. Es otro problema, otra situación, él no tiene problema, es diferente”, concluyó.