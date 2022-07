Carlos Romaña, el defensor colombiano de Danubio que sueña con enfrentar a Luis Suárez

La llegada de Luis Suárez al Nacional de Uruguay se ha convertido en noticia mundial. Por su extensa trayectoria en Europa, por su rica hoja de vida y por el hecho de regresar a su país para jugar en la Liga local; en una ciudad como Montevideo ese es uno de los temas predilectos en las última horas en cada esquina, en el transporte público, en los cafés y en diferentes rincones. Y de igual manera, entre los futbolistas profesionales de otros clubes.

En la capital uruguaya y en la nómina de Danubio sobresale la figura de Carlos Romaña, defensor chocoano de 22 años, quien lleva ya varias temporadas buscando coronar su sueño futbolero a nivel internacional y que ha vivido de cerca el hecho de la vuelta del 'Pistolero' Suárez a su tierra natal.

"Acá vos vas caminado en la calle y escuchas que muchos hablan de Suárez: "qué lindo que viene Suárez", dicen por ahí. Él es muy querido acá en Uruguay, obviamente es el ídolo de ellos y toda la gente acá se halla pendiente es de Suárez. Van a ir a las canchas para verlo jugar a él. Va a ser lindo este campeonato que vamos a jugar porque los hinchas van a querer ir más al estadio, especialmente los de Nacional y también de cualquier otro cuadro que los vaya a enfrentar", le contó a Gol Caracol el zaguero central, que es dirigido por Jorge Fosatti y que en nuestro país hizo proceso en Boyacá Chicó.

Mientras que eso pasa entre la gente del común, en el club en el que milita el colombiano hay posiciones diversas entre los propios futbolistas. "A algunos compañeros yo los he escuchado hablar de Suárez y otros no. Muchos lo tienen como ídolo a él. Es claro que su presencia será una motivación más para los equipos que se enfrenten con Nacional".

Siendo defensa, para Romaña también existe esa ilusión de poder saltar a alguna de las canchas en las que se juega en el fútbol uruguayo y tener frente a frente al otrora jugador de Liverpool, de Inglaterra; Barcelona o Atlético de Madrid, de España. A la par que dejó escapar una risa, aseguró que "como cualquier futbolista uno sueña con estar ahí en esos momentos. Suárez es una figura mundial, y en lo personal yo quiero estar ahí, poder marcarlo o poder estar ahí en el partido, de verlo frente a frente, de poder hasta aprender también cosas de él sería bueno".

