Carlos Sánchez: “Estoy muy contento en San Lorenzo, me sorprendió la hinchada y me erizan la piel”

Carlos Sánchez es uno de los jugadores con bagaje en la plantilla de San Lorenzo. El jugador colombiano se ha convertido en una pieza importante del equipo adentro y afuera de la cancha.

Por eso, en una charla con ‘TyC Sports’, la ‘Roca’ se refirió a lo que significó para él llegar al equipo argentino y las referencias que le dieron algunos excompañeros sobre lo que es el club ‘cuervo’.

“Del fútbol argentino sabía que es uno de los mejores de Latinoamérica, que es uno de los 10 mejores del mundo, que es la liga del actual campeón. Fui compañero de Pablo Zabaleta y de Gonzalo Rodríguez que me dijeron que iba a llegar al mejor equipo del mundo. Estoy muy contento y emocionado. Encontré un plantel con una humildad muy grande”, dijo de entrada.

Luego, la ‘Roca’ Sánchez habló de lo que quiere aportar para San Lorenzo, y como ya está acostumbrado, ser un ejemplo en todas las facetas que involucran a un deportista, resaltando que quiere cumplir en si labor, pero también ayudar a los jóvenes que hacen parte del plantel.

“Mas allá de la entrega, la experiencia, ya tengo varios años en el fútbol, hay cosas que no negocio, mis valores, que me llevaron a lugares de élite, esfuerzo, sacrificio, entregarme con el equipo que me da la oportunidad de jugar y defender los colores a muerte de San Lorenzo y eso transmitirlo a los más jóvenes”, agregó.

Acá más declaraciones de Carlos Sánchez:

*Una nueva experiencia en el fútbol internacional

“Siempre es muy emocionante llegar a un club nuevo, tienes muchísimas cosas nuevas por descubrir, pero realmente con los años se hace más normal, ya tengo un recorrido importante, llego con mucha humildad y mucha ilusión”.

*Uno más en el plantel de San Lorenzo

"El grupo me ha dado una bienvenida maravillosa, me han hecho parte. Están siempre comentando cosas para mejorar. La hinchada me sorprendió muchísimo. Es la primera vez que veo un estadio cantar todo el partido. Se me erizó la piel. Estar ahí adentro y sentir eso es algo espectacular".

