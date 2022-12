Carlos Sánchez: “Fue muy emocionante mi debut, me hizo feliz”

El volante de la Selección Colombia jugó este fin de semana su primer partido como titular en la Premier League, en la derrota 3-1 del West Ham frente al Arsenal.

Carlos Sánchez disputó su primer partido como inicialista con la camiseta del West Ham. La ‘Roca’ ya había sumado minutos, pero sólo contra los ‘gunners’ pudo jugar todo el encuentro.

"Fue muy emocionante mi debut y me hizo feliz. Estoy agradecido a mis compañeros de equipo. No pudimos ganar, pero me voy satisfecho con la cara que mostró el equipo y mi desempeño individual", expresó el volante para la web oficial de los ’Hammers’.

“"El proyecto es muy emocionante, estoy muy agradecido por estar en este club que me abrió las puertas de la Premier League", agregó.

West Ham se encuentra en el último puesto de la Premier League con cero puntos, tras perder los tres partidos que han disputado. Sin embargo, el chocoano, de 32 años, aseguró que con el paso de los partidos mejorará la situación.

"No es el mejor inicio de temporada, pero creo que el equipo está haciendo un buen trabajo y sé que podremos lograr los resultados y las metas que establecimos al comienzo de la temporada".

Respecto al partido frente a los rojos de Londres, donde su equipo perdió 3-1 con anotaciones de Monreal, Diop (en propia puerta) y Welbeck, el centrocampista de la ‘tricolor’ lamentó el resultado "Creo que el resultado frente al Arsenal fue engañoso, tuvimos muchas oportunidades de marcar. No sé si hubiésemos ganado, pero al menos hubiéramos podido rescatar un punto”.

"Es complicado, pero creo que estamos en el camino correcto, con más tiempo el equipo estará mucho mejor”, concluyó.

Carlos Sánchez y el West Ham recibirán en su estadio a los 'Wolves', que vienen de empatar con el Manchester City, por la cuarta fecha de la Premier League.

