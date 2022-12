Carlos Sánchez fue presentado oficialmente por el Espanyol

Este jueves se realizó la rueda de prensa en donde el colombiano respondió preguntas sobre su nuevo equipo y los objetivos que se traza para la temporada.

Carlos Sánchez fue presentado como nuevo jugador del Espanyol, en un acto en donde estuvo acompañado por varios de los directivos del club.

"Me he encontrado con un grupo muy homogéneo y muy unido y con un entrenador que me ha demostrado confianza. Lo principal era venir al Espanyol porque es una gran institución que me hará crecer", aseguró el colombiano.

Sánchez, quien llega cedido por Fiorentina sin opción de compra, equipo en donde no tenía continuidad, destacó la forma en la que fue recibido por los demás jugadores, "hoy en el entreno me he sentido como en casa gracias a los jugadores".

Finalmente, Calor Sánchez indicó que "siempre he dado la vida por los colores de cada institución en la que he estado".