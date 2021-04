Carlos Sánchez: "Quería seguir jugando, en Watford me llamaron y ahora estoy disfrutando el momento"

Carlos Sánchez estuvo durante seis meses sin equipo, pero nunca dejó de entrenar por su cuenta para que cuando llegara una llamada estuviera en forma y dispuesto al 100% para regresar a las canchas.

Y así fue, en Watford se interesaron en el mediocampista colombiano de primera línea y ya ha disputado seis compromisos con el equipo inglés, que milita en la segunda división de Inglaterra.

Por su buen rendimiento, en el club le realizaron una entrevista donde se le ve feliz por jugar nuevamente al fútbol y confía en que puedan ascender a la máxima categoría nuevamente.

"Fue un poco difícil no tener un club cuando me sentía en forma, porque quería seguir jugando, pero tuve mucha paciencia, seguí entrenando y un día Watford me llamó. Esa llamada fue muy cálida. Dije que sí, por supuesto que vendré y haré todo lo posible por el equipo. Ahora estoy aquí y estoy disfrutando el momento", le indicó al departamento de prensa de Watford.

Además, resaltó que "me encanta la cultura que rodea al futbol inglés, es muy placentero que todo se hace a la perfección y como futbolista te ofrecen todo lo que necesitas. Los aficionados son respetuosos y te dan tu espacio, algo que no sucede en Colombia o Italia".

Watford se encuentra en la segunda casilla de la tabla de posiciones de la Championship con 82 unidades, a ocho del líder Norwich, y con cinco partidos restantes en la temporada.