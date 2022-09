Carlos Sánchez y el tema James Rodríguez: "El jugador que es bueno, no se le olvida jugar fútbol"

James Rodríguez se puso a sonar en las últimas horas luego de que concedió un par de extensas entrevistas a un medio español como 'El Chiringuito' y también al influencer Ibai Llanos. Esto se dio justo antes de que se diera el cierre del libro de fichajes, en las principales ligas del fútbol de Europa y su intención de regresar a una liga de mayor reconocimiento a la de Qatar, a donde llegó para actuar en Al-Rayyan.

Y este jueves, en una amplia entrevista con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', Carlos 'la Roca' Sánchez se refirió a la situación de su antiguo compañero en la Selección Colombia de mayores.

"James Rodríguez es una persona con la que tengo una amistad cercana y yo te puedo decir que uno espera que se quedara mucho tiempo en Europa. Y sí es verdad que no es lo mismo estar en la Premier League que en Qatar, pero son decisiones que toma el jugador, uno no sabe qué pasa en su entorno para una decisión como esa. Sin embargo, lo que yo digo es que al que es bueno no se le olvida jugar al fútbol. A veces los llamados a Selección no pasa por la Liga en la que juegue, sino por lo que es el jugador en si. Tite, en Brasil, por ejemplo, llamaba jugadores que estaban en China", expresó el volante que se encuentra en la actualidad en Santa Fe.

Al chocoano le indagaron que si él fuera Néstor Lorenzo tendría al volante cucuteño en sus planes para la Selección Colombia y de inmediato contestó. "Yo llamaría a James o a cualquier otro a Selección, no importa que juegue en China o en otra liga. Lo que pasa es que acá porque un jugador no juega cinco partidos en sus equipos, en sus ligas, ya no puede ser llamado".